新春假期商場丁財兩旺 營業額人流按年增逾20% 食肆爆滿要分兩輪入座

政府近月來連番放寛防疫措施，中港恢復通關，本地消費氣氛持續向好。新年期間市面節日氣氛濃厚，市民積極辦年貨，外出與親朋戚友團聚拜年。以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）在新春連假期間銷情大增，丁財兩旺，場內食肆商戶入座率爆滿，部份食肆分兩輪入座，營業額及人流按年分別錄得25%及20%的增幅。



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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「隨着疫情漸退，政府撤銷多項社交距離措施，香港市面回復暢旺熱鬧，加上日前中港通關，帶動新春兩地家庭團聚，大大刺激內地旅客來港消費的意欲。以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地十二大商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）不但設有賀年主題活動，亦加推多項新春優惠刺激銷情，在1月21日至1月25日（農曆年三十至年初四）五天連假期間，新地十二大商場營業額較去年大升25%，人流增加20%，當中以食肆、賀年禮盒、蔘茸海味、時尚服飾等商戶最為受惠。展望2023年，新地十二大商場將舉行更多大型實體活動，並推出多項創新優惠吸引顧客，透過線上線下雙向推廣，對今年銷情充滿信心。」



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新地12商場於農曆新年期間推出多個賀年主題活動，斥資2,800千萬推廣費搶攻新年消費旺季，分別以港人最愛的日本主題以及廣受親子歡迎的卡通主題佈置，迎合不同客群喜好，帶旺場內人流。當中，東港城【花滿東港．玉兔迎福】以年度重點活動、全港最早的新春花市，結合粉紅櫻花海及和風櫻木神社，方便市民買年花佈置家居。北角匯對出北角海濱花園化身港版茨城縣人氣波波草園【地膚の森】，築起唯美光影教堂讓市民甜蜜打卡，兼預先搶攻情人節市場。上水廣場搖身一變成日式庭院迎接新春，以少女系和風水引裝置【祈願「瀛」福】。PopWalk天晉滙舉行【「瀛」遊新春夢幻祭】，以日系遊樂專區滿足大家渴望遊日的慾望。

至於卡通主題活動一向廣受大小朋友歡迎，Mikiki及屯門卓爾廣場與韓國觀光公社聯手，推出【KAKAO FRIENDS韓遊假期】裝置與大家暢遊首爾及釜山旅遊熱點，情人節必到裝置內【APEACH心鎖橋】甜蜜打卡。為慶祝兔年特別推出「韓遊假期大抽獎」，有機會贏得首爾雙人來回機票乙套（總值約7,000元）！life@KCC聯同西班牙插畫家Mia Charro，由兔年主角小野兔帶領大家展開【新春兔兔「森」度遊】，遊歷新春花森林。



新地十二大商場中，不少商場鄰近開放口岸及跨境巴士途經地點，隨著關口開放及跨境巴士恢復營運，特別向來港的內地旅客送出價值高達1,000萬元的消費獎賞。其中上水廣場距離落馬洲僅一站之隔，推出迎春賞New Year Rewards消費回贈活動送高達7,680元商場電子券；屯門卓爾廣場及錦薈坊與深圳灣口岸只需30分鐘車程，為口岸旅客的重點購物目的地，特別推出旅客尊享禮遇，出示有效的訪港旅遊證件並即場登記成為The Point會員，即賞100元商場零售電子贈券，並推出高達2,400元消費回贈。



配合五日農曆新年長假，為刺激顧客消費意慾，新地十二大商場亦大推多項新春優惠。其中東港城推出「春日激賞」，於場內指定超市及蔘茸海味商戶消費滿指定金額，亦可換領合共高達350元東港城指定電子贈券。北角匯推出「新春消費王」，首5名累積最高消費金額之會員，即有機會贏得iPhone 14 Pro Max 512 GB 及一田超市現金禮券，總值近15,000元。將軍澳中心推出「新春消費月」，大派合共高達3,330元贈券回贈及9小時免費泊車優惠券。Mikiki推出「尊尚消費賞」，消費可換領高達3,500元電子贈券。



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責任編輯：陳詠妍