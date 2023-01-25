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大年初一即睇樓同入市　漾日居三房以3218萬沽

股樓投資 17:38 2023/01/25

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中原地產王志忠表示，好消息刺激下，部份買家加快入市步伐，九龍站漾日居於一大年初一錄成交，單位為3座高層G室，實用面積1136平方呎，採3房套間隔，望開揚景，業主見客人有誠意，大年初一亦到單位睇樓，議價後終以意頭價3218萬元沽出，折合實用呎價28327元。

新買家為換樓客，近日見市況向好，加上業主提供合理議價空間，議價後即拍板承接。據了解，上址業主早於2016年10月以2268萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約950萬元離場。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

漾日居 九龍站 中原地產 二手市場

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