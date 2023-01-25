【TWTR】Elon Musk入主後 在Twitter上的廣告支出下降了71%

《路透社》在本月24日報道,據美國一家廣告研究公司的數據顯示，在馬斯克（Elon Musk）收購了Twitter（TWTR）後，12月份在Twitter上的廣告支出下降了71%，高級廣告商削減了在Twitter平台上的支出。

而標準媒體指數公司(Standard Media Index)最近的數據顯示，Twitter正在採取行動來挽回廣告商。它推出了一系列措施來贏回廣告商，包括提供免費廣告，取消禁止政治廣告，並擴大公司對其廣告的定位的控制權。

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另外SMI的數據更指出，不少公司多數會在假日季節加強推廣產品，因此近幾個月一般是廣告支出較高的時期，然而在Twitter上的11月廣告支出比去年下降了55%。

主要寫科技的刊物《the Information》曾報導，由於廣告業不景氣，Twitter第四季度的收入同比下降了約35%。

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責任編輯：張瑋婷