北韓疫情升溫平壤封城 居民留家要每日多次量體溫

外媒引述北韓政府指由於不明呼吸道疾病確診個案增加，首都平壤封城五日。當局強制要求居民留在家中至周日，並需每日多次量體溫。

南韓本月底取消室内口罩令 四類場所仍要佩戴 【下一頁】

專門跟進北韓新聞的網站NK News報道，北韓政府的聲明並無提及新冠肺炎，僅表示因應不明呼吸道疾病個案增加，平壤要封城五日。當局也沒有透露北韓其餘地區是否有封城。

按照封城令，平壤居民要留在家中直至周日，每日要多次量體溫。NK News指平壤居民有囤積日用品的情況，似乎是為當局的封城措施提前做準備。

北韓去年承認爆發新冠肺炎疫情，但同年8月已宣布戰勝病毒。平壤政府從未公布具體染疫人數，外界猜測北韓欠缺大規模檢測所需的醫療配套。

當局僅報告每日發燒患者的數字，當時全國2,500萬人口當中有477萬發燒個案，但自去年7月底起已停止報告發燒患者數字。

美國二價加強劑接種率低 專家憂冬季新冠浪潮擴大 【下一頁】

據悉，北韓官媒其後持續報導對抗流感等呼吸系統疾病的措施，但未提及封城令。

朝中社周二（24日）指鄰近南韓邊境的開城市也加強公共宣傳，要求民眾工作及生活中都要自覺遵守防疫規定。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲