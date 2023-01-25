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沙田第一城SSD鬆綁兩房戶　3年帳蝕35萬離場

股樓投資 16:01 2023/01/25

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美聯物業黃錦瀚表示，沙田第一城兔年頻錄成交，沙田第一城37座室中層D單位，實用面積304平方呎，為兩房單位，間隔方正實用，多獲買家垂青。原業主放售單位套現，新買家把握假期成功入市，單位以518萬元易手，成交一拍即合，折合實用呎價約17,039元。

原業主於2019年以553萬元購入物業，持有該物業滿3年，SSD期滿後放盤，現轉手帳面虧蝕35萬元，期内物業下跌逾6%。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

沙田 沙田第一城 美聯物業 二手市場

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