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【比亞迪1211】福特傳向比亞迪等廠商 洽售德國車廠

股樓投資 15:57 2023/01/25

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外電報道，美國汽車生產商福特(美：F) 正和內地電動車生產商比亞迪(01211) 洽商，出售旗下位於德國的一間工廠事宜。消息指洽商仍處初始階段，交易最終未必落實。除了比亞迪，福特亦有意和逾10個潛在買家洽談交易，包括加拿大汽車代工商Magna，以及和汽車廠商有合作關係的金融機構等。

【吉利175】吉利逾14億人幣收購 馬來西亞寶騰汽車近半股權  詳情請看【下一頁

消息指，擬售工廠一直以來主要生產福特Focus緊湊型車型。由於福特把更多工序轉移至生產成本更低的廠房，加上緊湊型車型需求下滑，擬售的德國廠房產量亦下跌。福特去年已宣布，德國工廠會於2025年投產，且有意出售。

另外，商務部副部長盛秋平近日表示，將著力穩定和擴大汽車消費，支持新能源汽車購買使用，擴大二手車流通。還將打通二手車信息平台，推廣上海的汽車全生命周期信息平台和中國汽車流通協會有關經驗做法，建設全國性的二手車信息共享平台，使群眾敢於買二手車，促進汽車的梯度消費，活躍汽車的流通市場。

【券商點睇】潛在納入港股通機會增流通性 歐舒丹目標睇36元 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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