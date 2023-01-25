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【擺脫中國製】印度商業和工業部長承認　蘋果擬加大iPhone印度產量

科技 15:37 2023/01/25

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印度商業和工業部長Piyush Goyal在一場貿易會議上就透露，蘋果將會將印度生產iPhone的目標，提升到全球出貨量的25%。

鑑於疫情中國封城以及中美貿易戰等限制，為供應鏈和生產線帶來不穩定性，蘋果（Apple）近年也逐步將產能由中國轉移到印度和其他國家。日前印度商業和工業部長Piyush Goyal在一場貿易會議上就透露，蘋果將會將印度生產iPhone的目標，提升到全球出貨量的25%，代表中國產能將會大幅削減。

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Piyush Goyal表示，目前在印度組裝的iPhone佔全球出貨量約5%至7%，蘋果也打算將iPhone 的25%產量安排於印度生產，不過就未有透露詳細的實行時間表。Piyush Goyal更直言，蘋果是次的安排是當地經濟另一成功故事。而蘋果暫時則未有作出任何回應。

蘋果自2017年起，便於印度投產iPhone，起初主要是新產品上市後數個月，就會開始在當地生產。但自去年推出的iPhone 14起，僅僅上市數星期後就在印度開始投產。而早前CNBC報道也提及，蘋果正與印度政府談判，考慮將部份iPad產能轉移到印度生產。

【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元

責任編輯：曾曉汶

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