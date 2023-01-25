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【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場

股樓投資 15:15 2023/01/25

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中原地產伍錦基表示，將軍澳蔚藍灣畔5座中層H室，實用面積651平方呎，屬於三房間隔，以895萬元成交，平均呎價13,748元，樓價重返2018年水平。為2018年1月以後的同類單位新低價。據悉，單位享園景，原於2022年4月以1,180萬元放盤，前後累減285萬元後獲承接。

原業主早於是2003年購入上述單位，當時購入價219.4萬元，持貨約20年，現轉手帳面獲利675.6萬，升幅近307%。

 

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撰文 : 蔡子俊

蔚藍灣畔 將軍澳 中原地產 二手市場

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