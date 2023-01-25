末日時鐘調快至倒數90秒 俄烏戰爭增核升級風險

人類面臨全球暖化等問題威脅，科學家設立末日時鐘示警。一眾科學家宣布，俄烏戰爭導致核升級風險增加成為主因，將末日時鐘調快至距離午夜90秒位置，是史上最接近午夜的時刻。

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「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）周二（24日）將末日時鐘調快10秒，至距離午夜90秒位置。

末日時鐘至2020年1月以來，一直維持在距離午夜100秒的位置，是次調快後為史上最接近午夜的時刻。

「原子科學家公報」發表聲明指，將時鐘調快10秒的主因是俄烏戰爭和核升級風險增加。

聲明指，俄羅斯幾乎直接威脅要將戰爭升級，但無論偶然或刻意誤判都會構成可怕風險，衝突超出所有人控制的可能性仍然很高。

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聲明亦指，調快末日時鐘的原因也包括氣候危機威脅及流行病相關風險。「原子科學家公報」總裁Rachel Bronson形容，末日時鐘反映現時民眾正活在空前的危機時代，調快時鐘非輕率決定。

Rachel Bronson同時指，烏克蘭、美國及北約當局擁有多種對話渠道，呼籲各國領袖嘗試對話以爭取回撥時鐘。

責任編輯：李俊儀