  • 14°C
香港時間 : 2023125日 (週三) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

末日時鐘調快至倒數90秒 俄烏戰爭增核升級風險

環球社會熱點 15:07 2023/01/25

分享：

分享：

人類面臨全球暖化等問題威脅，科學家設立末日時鐘示警。一眾科學家宣布，俄烏戰爭導致核升級風險增加成為主因，將末日時鐘調快至距離午夜90秒位置，是史上最接近午夜的時刻。

美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛 【下一頁】

「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists, BAS）周二（24日）將末日時鐘調快10秒，至距離午夜90秒位置。

末日時鐘至2020年1月以來，一直維持在距離午夜100秒的位置，是次調快後為史上最接近午夜的時刻。

「原子科學家公報」發表聲明指，將時鐘調快10秒的主因是俄烏戰爭和核升級風險增加。

聲明指，俄羅斯幾乎直接威脅要將戰爭升級，但無論偶然或刻意誤判都會構成可怕風險，衝突超出所有人控制的可能性仍然很高。

美國財政部指 G7同意3月審查俄油價格上限 【下一頁】

聲明亦指，調快末日時鐘的原因也包括氣候危機威脅及流行病相關風險。「原子科學家公報」總裁Rachel Bronson形容，末日時鐘反映現時民眾正活在空前的危機時代，調快時鐘非輕率決定。

Rachel Bronson同時指，烏克蘭、美國及北約當局擁有多種對話渠道，呼籲各國領袖嘗試對話以爭取回撥時鐘。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛
今日
【烏克蘭戰爭】美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
2023/01/24
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
2023/01/22
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
【烏克蘭戰爭】西方未達成協議向烏提供坦克 美料難以年內完全驅逐俄軍
2023/01/21
【烏克蘭戰爭】西方未達成協議向烏提供坦克 美料難以年內完全驅逐俄軍
【烏克蘭戰爭】波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援
2023/01/20
【烏克蘭戰爭】波蘭或自行援德製主戰坦克 美增近200億軍援

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛
今日 11:05
【烏克蘭戰爭】美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
14:57 2023/01/24
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
13:08 2023/01/22
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
地緣政治 網絡熱話 氣候暖化 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 北約 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】烏將獲美德供應坦克 末日時鐘調快10秒（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏將獲美德供應坦克 末日時鐘調快10秒（不斷更新）
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款