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澳洲上季通脹率創33年新高 市場料下月再加息

環球經濟金融 14:17 2023/01/25

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澳洲政府公布最新經濟數據，顯示上季通脹率飆升至過去33年以來高位，按年增長幅度也高過預期。市場預計通脹壓力未放緩，估計澳洲央行下月仍會再次加息。

英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施【下一頁】

澳洲統計局周三（25日）公布數據，顯示上季的消費者物價指數（CPI）飆升1.9%，高於市場預期的1.6%。

CPI按年增長率增至7.8%，是1990年以來的最高水平，也是薪金增速的超過兩倍。CPI僅於上月已較去年同期大幅飆升8.4%，高於前一個月7.3%的按年增幅。

至於核心CPI上季也升1.7%，按年則飆升6.9%，高於市場預期的6.5%。

假期旅行、外出用膳及外賣食品等因素影響下，澳洲服務業的成本壓力也增加，更創下自2008年以來的最大按年增幅。

旅行為澳洲上季通脹飆升的主因，國内與海外旅行費用分別飆升13%和接近8%。

法國國防預算將大增4成 馬克龍直言和平年代結束【下一頁】

分析師曾預料澳洲央行有可能暫停緊縮政策，但通脹率續創新高，增加央行下月再次加息的可能性。

BIS Oxford宏觀經濟預測主管Sean Langcake表示，雖然市場預計本周期通脹將於目前見頂，但澳洲央行鷹派消息影響下，機構預計澳洲下月將再次加息，而3月也可能會再度加息。

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責任編輯：鄭錦玲

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