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【2023兔年】農曆新年7天效應　新地15大商場生意額升30%人流升25%

商業 13:22 2023/01/25

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2023兔年是疫情後中港通關的首個農曆新年，新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場受惠於香港與內地通關，跨境巴士班次陸續恢復, 又適逢農曆新年消費旺季，成功帶動銷情，人流較去年升25%, 生意額較去年升約30%。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示。

多項社交距離措施取消, 兼適逢香港逐漸全面通關, 市面消費氣氛更見暢旺。新地商場舉辦多場新春倒數慶祝活動、旅客訪港禮遇、新春激減推廣活動, 大型年宵市場及豐富獎賞等，成功帶動市民消費意慾。

她指出，商場接待了不少來自廣東省的旅客, 主要為年輕家庭及年輕情侶, 趁春節假期到訪商場遊覽購物消遣, 順道探望親友,重點選購新潮賀年糕點、新款智能手機及添置新衣皮鞋過新年, 更有旅客一次過選購30多盒賀年食品禮盒送禮自用。她預計全面通關後, 位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場旅客比例可達5成, apm商場旅客比例可達1成。

總結新春黃金檔期(1月19日至25日共7天) 新地十五大商場人流較去年升25% , 生意額較去年升約30% 。當中以潮流電子、金飾名錶、餐飲及藥妝生意表現理想。

電子產品：新款手機型號熱賣，顧客趁假期選購自用或作情人節禮物。由於天氣轉冷, 迷你座枱暖風機及暖蛋暢銷。

餐飲：不少企業、團體復辦春茗；不少市民與家人及親友團拜, 及於年初二外出享用開年飯，盆菜及特色賀年美食禮盒大賣，當中又以12人用大盆菜銷量佳，不少家庭更訂2盆或以上，刺激食肆生意升幅超過3成,有中式餐廳表示銷情已回復疫前水平。

金飾名錶：兔年是「雙春兼閏月」，加上防疫措施放寬，不少情侶籌辦婚禮，帶動金飾銷情，以龍鳳手鈪、龍鳳頸鏈最受歡迎;亦有不少市民選購名錶作情人節禮物，以及企業春茗團年飯活動之用，營業額升近25%。

新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場包括apm、大埔超級城、WWWTC世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。

編輯：梁巧恩

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