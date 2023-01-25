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英3歲童跟父母領免費食物 每日逾300人輪候

環球社會熱點 13:34 2023/01/25

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英國受通脹等原因影響，不少民眾面臨生活成本危機。有服務露宿者的蘇格蘭慈善機構指，曾有年僅3歲的兒童和父母一同排隊領取食物。機構負責人對情況感到震驚，並透露現時每日前來機構領取食物的人數逾300人，敦促政府加快處理生活成本危機。

英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施 【下一頁】

慈善機構Homeless Project Scotland（HPS）每晚都會到蘇格蘭格拉斯哥市中心，在車站附近派發免費熱食。HPS聯合創辦人Colin McInnes透露，前來排隊領取熱食的兒童有時逾10人。

機構貼出領取食物的3歲兒童照片

Colin McInnes特別提及上周五（20日）到訪的一對父母，指當時他們還帶著一名年僅3歲的兒童，和一個躺在手推車中的孩子。他對此感到十分震驚，認為政府需加快處理問題。

他同時透露，有一位母親更從距離當地10英里（約16公里）外的城市Paisley開車前來，他亦留意到愈來愈多人帶走更多食物，冷藏起來在稍後時間食用。

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Colin McInnes透露，HPS每日都會向310人派發食物，是蘇格蘭最大的慈善廚房。HPS地址僅距離蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）的選區20分鐘路程。

據報施雅晴在逾1年前獲邀參觀HPS之後，至今尚未到訪。蘇格蘭政府發言人則指，施雅晴定期訪問不同的組織，房屋大臣去年就已到訪HPS。

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責任編輯：李俊儀

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