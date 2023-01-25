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美擬延長攻擊性武器禁令 參議員倡買槍年齡最低21歲

環球政治 12:54 2023/01/25

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美國加州近日接連爆發槍擊案，美國白宮再度提倡收緊槍械管制。白宮透露正於國會推動全面槍械管制措施，希望延長原定於明年到期的攻擊性武器禁令。另外，有參議院提出法案建議將買槍年齡下限上調至21歲。

加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕 【下一頁】

美國1994年頒布聯邦攻擊性武器禁令，禁售19種具有軍用槍械特徵的特定武器，包括半自動步槍、特定類型霰彈槍和手槍。當局也禁售可容納10發子彈以上的彈匣，但禁令生效前已持有者可繼續保留。

不過共和黨人及全國步槍協會（NRA）指禁令無效及違反憲法第二修正案，國會2004年通過需為禁令設限期。

攻擊性武器禁令原定2024年到期，去年7月仍由民主黨人控制的眾議院通過延長禁令，但未能於參議院通過。

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，指大規模槍擊案這類悲劇接連打擊美國社區。他敦促國會兩院迅速採取行動，通過延長攻擊性武器禁令，並讓其得以簽署生效。

加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡 【下一頁】

聲明也提到，屬民主黨籍的加州參議員范斯坦（Dianne Feinstein）已提出一項法案，禁止攻擊性武器和大容量彈匣，並要求將購買槍械的年齡下限上調至21歲。

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責任編輯：鄭錦玲

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