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【減成本】Intel再削減開支　美國俄勒岡州開發實驗室計畫擱置

科技 12:30 2023/01/25

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Intel已擱置原計畫耗資7億美元（約54.8億港元）來興建的俄勒岡州希爾斯伯勒新研發中心。

英特爾（Intel）早前就被外媒爆出，為節省成本，取消了以色列南部海法（Haifa）的Matam科技園區興建新開發中心計畫，改建成停車場，節省約2億美元（約15.7億港元）。近日再有外媒指出，因隨著經濟衰退風險問題的加劇，Intel不止擱置以色列的開發計畫，還決定取消美國俄勒岡州希爾斯伯勒 （Hillsboro）新研發中心計畫。

【削減開支】Intel以色列開發中心計劃取消　選址變員工停車場

【架構重組】Intel拆分圖形芯片部門　前蘋果高層重新擔任首席架構師

俄勒岡州當地媒體The Oregonian報道指，Intel已擱置原計畫耗資7億美元（約54.8億港元）來興建的俄勒岡州希爾斯伯勒新研發中心。報道提及，Intel 2023年需要削減30億美元（約234億美元）的資本支出，而其中以色列和俄勒岡州的項目，合共節省了約9億美元（約70億港元）。

Intel及後表示，研發工作將不會停止，只是更改地點，在俄勒岡州其他現有的設施繼續進行。Intel目前在俄勒岡州有2.2萬名員工，原預計2023年興建希爾斯伯勒 （Hillsboro）新研發中心後，在當地聘僱的員工數量再提升，惟目前計畫遭擱置。

事實上，Intel去年公布2022年第三季財報時，就提出了降低資本支出及效率提升的計畫，預計到2025年，最多可減少100億美元（約782億港元）的支出。

【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具　從面部血管判斷是否AI換臉

責任編輯：曾曉汶

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