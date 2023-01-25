【國情點睇】國內長假期出行需求激增 春節前4天預訂量超疫前

據來自攜程（09961）的消息，兔年春節前4天，包括酒店、民宿、門票在內的國內旅遊業態已反超2019年同期。與去年春節同期相比，民宿預訂量按年增長2倍以上，門票預訂量增長5成以上。內地遊客的出境機票預訂量按年增長超4倍，出境酒店預訂量增長超過2倍。

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在春節期間，國內景點的接待旅客人次大幅激增，四川省內的峨眉山景區、廣漢三星堆博物館、瓦屋山景區在周二（24日）同時發布通知稱，游客量飽和，為確保游覽安全，已停售當日的景區門票，呼籲未預訂的遊客請勿前往。其中，自1月21日至2月5日，峨眉山景區門票單日發售限量33,000張，遊客須通過網絡預約實名購票，預約時間至少提前1日。

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據四川省文化和旅游產業領導小組辦公室發布的信息，截至周一（23日）下午3時，全省納入統計的743家A級旅游景區，三天累計接待游客1,053.7萬人次，實現門票收入8,998萬元人民幣。與去年同口徑同比，分別累計增長30.5%和67.6%；與2019年同口徑同比，分別恢復至68%和74.9%。

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責任編輯：林衛