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【國情點睇】電商平台披露年貨食品訂單數據 海鮮下鄉成新趨勢

股樓投資 12:01 2023/01/25

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據內地報道，「農貨進城、海鮮下鄉」成為今年國內辦年貨食品的新趨勢。電商平台的數據顯示，國產優質水果的銷量按年增長超過150%。在海鮮品類的消費中，縣域及鄉村地區的訂單佔比首次超過「北上廣」等一綫城市，鄉村的年夜飯也可以嚐到優質海鮮。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

數據又顯示，春節前電商平台消費者購買豬肉、羊肉、牛肉等肉製品的客單價環比增長40%，除了肉製品外，南方地區成為水餃消費的主力軍，上海、浙江、廣東成為水餃消費的前三名地區。水餃南下的同時，湯圓開始北上。北京、山東等北方地區，湯圓銷量增幅領先全國。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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值得注意是，今年海鮮在縣城的訂單量首次超過「北上廣深」，包括青島大蝦、海參、鮑魚等。今年春節前水果的訂單量按年大增，智利車厘子、泰國榴蓮、越南菠蘿蜜等進口水果在三、四綫城市銷量增幅最快，訂單佔比接近50%。

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責任編輯：林衛

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