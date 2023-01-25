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【券商點睇】潛在納入港股通機會增流通性 歐舒丹目標睇36元

股樓投資 12:10 2023/01/25

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興證國際指出，去年12月中國證監會、香港證監會公報稱港股通可納入在港主要上市的外國公司股票，料歐舒丹（00973）有望入通，納入北水投資範圍，流動性進一步增強。隨着中國地區持續放開，旅遊零售渠道有望在下半年強勁反彈。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

公司截至去年9月底的上半年度收入9.01億歐元，按手年增長 29.3%，主要因近期收購的品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist併表，收入增量1.75億歐元，其中Sol de Janeiro的收入增量佔比為53.9%。另經營利潤率11.3%，按年提升1個百分點。錄得淨利潤6,390萬歐元，增長5.4%，實現淨利潤率7.1%。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選，請按【見下頁

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該行認為，公司有望在下半年假日銷售季迎來優異表現，2023年度銷售額有望突破20億歐元，預計公司2023至2025年度的收入增速分別為16%、13%及11.4%；同期淨利增速為2.8%、15.3%及13.1%。該行維持「審慎增持」評級，目標價36元。

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責任編輯：林衛

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