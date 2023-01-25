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美國前副總統彭斯寓所發現機密文件 已轉交FBI

環球社會熱點 11:45 2023/01/25

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美國前總統特朗普及現任總統拜登，先後被發現家中藏有機密文件。事件繼續發酵，美國前副總統彭斯也被揭發家中藏有逾10份機密文件。彭斯據報已將文件交予聯邦調查局（FBI）。彭斯指相關文件是無意中被帶到家中，他事前不知道私人住宅中有機密文件。

拜登寓所再發現機密文件 遠至參議員年代 【下一頁】

美媒指拜登（Joe Biden）被揭寓所藏有秘密文件後，彭斯（Mike Pence）出於謹慎考慮，決定安排有處理機密文件經驗的律師到其位於印第安納州的寓所搜查。

彭斯安排的律師Matt Morgan上周起，翻閱存放在寓所的4個箱子，結果發現少量帶有機密標記的文件。律師當時已立即通報國家檔案局（National Archives），後者再通知司法部。

目前尚未清楚文件內容，亦未得悉其敏感程度及機密類別。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，律師發現的逾10份機密文件已移交FBI。

FBI及司法部轄下國家安全部門（National Security Division）開始審閱文件，研究文件出現在彭斯家中的原因。

拜登不後悔通報藏有機密文件 強調自己清白 【下一頁】

彭斯律師表示，FBI接獲通報當晚就要求取走文件，彭斯代表Greg Jacob表示，少數帶有機密標記的文件，被無意中裝入箱子並運送到彭斯家中。

他指彭斯本人並不清楚，其私人住宅中有機密文件，強調明白保護機密信息的重要性，隨時準備及願意與國家檔案局等機構合作調查。

CNN亦引述消息人士指，相關文件原本先被運送至彭斯在弗吉尼亞州的臨時住所，其後再被搬至印第安納州。彭斯律師承認，裝有文件的箱子並不存放在安全區域，但被膠帶封起後從未被打開過，被發現後已立即存放在保險箱中。

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責任編輯：李俊儀

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