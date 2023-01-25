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【烏克蘭戰爭】美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛

環球政治 11:05 2023/01/25

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烏克蘭早前要求西方國家提供主戰坦克（main battle tank），用於陸上對決的作戰主力。有指德國與美國已同意向烏克蘭供應主戰坦克，未來數月將向烏克蘭提供40多輛坦克。

法國國防預算將大增4成 馬克龍直言和平年代結束 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（24日）發表演説，敦促盟友向烏軍提供10至15輛主戰坦克。

路透社引述消息人士指，美國準備向烏克蘭派遣「M1 Abrams」主戰坦克，並承諾將於未來數月向烏克蘭交付30輛坦克。

另外，《明鏡》周刊（Der Spiegel）指德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也決定向烏克蘭提供最少14輛德製的「豹2」（Leopard 2）主戰坦克。

德國同時會向波蘭等數個擁有「豹2」坦克的北約國家發放出口許可證，允許這些國家將「豹2」坦克迅速交付烏克蘭。

西方未達成協議向烏提供坦克 美料難以年內完全驅逐俄軍 【下一頁】

基輔自去年4月以來一直呼籲西方供應主戰坦克，並多次向柏林保證，這批主戰坦克將僅用於防禦目的。

華府與德國政府暫未宣布向烏克蘭提供主戰坦克，不過基輔政府已讚揚兩國，但表示如果西方能將主戰坦克數量擴大至數百輛，將能成為真正的民主拳頭。

克里姆林宮曾形容，西方向烏克蘭供應坦克也無濟於事，更聲稱西方會為其妄想基輔可在戰場取勝而後悔。

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責任編輯：鄭錦玲

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