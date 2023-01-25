▲ 【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對 「特斯拉可隨時結束8年營運」

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美國三藩市第三度開庭審理Tesla（美：TSLA，特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）的證券欺詐案，法官為華裔法官鄭一芳（Edward Chen），51歲的馬斯克美國時間周二再度回到法院證人席待了3小時，預計在2月初交給9人陪審團審議結果前，馬斯克不似會再被召回到證人席。馬斯克指，如果持有特斯拉股票至今，這將是股票市場上最佳投資。

馬斯克接受辯護律師Alex Spiro的查問，律師稱他是一位無可挑剔、值得信賴的商業領袖，能夠籌集到他想要幾多的資金，以追求他的願景。馬斯克則繼續與小股東律師Nicholas Porritt爭辯，並兩度對Porritt的輕蔑言辭，遭到法官迅速的斥責，需要從記錄中刪除，法官告誡馬斯克，這是不適當的。

當他受到 Porritt 的質詢時，馬斯克故意將目光從律師身上移開，並直視坐在他右邊的陪審團進行解釋。其中Porritt問馬斯克是否從未因為謊言而令投資者蒙受損失，馬斯克只斬釘截鐵說沒有，而無加以說明。

Spiro問馬斯克在職生涯中，為投資者賺了多少錢時，誤稱馬斯克為「法官閣下（your honor）」，亦引起庭上的一陣哄動。

目前審判關鍵，是馬斯克2018年8月7日的兩條推文，到發展到收購不會發生的10天內，是否損害小股東利益。該推文亦令馬斯克及特斯拉不承認任何不當行為下，與監管機構達成了4000萬美元和解協議。馬斯克此前曾辯稱是在脅迫下參與和解，他堅稱自己有錢完成交易。

馬斯克周二的大部分時間都在說服陪審員，這兩條推文沒有任何不正當之處，表明他已經籌措資金將特斯拉私有化，因為這家電動車製造商正在努力解決生產問題，而且當時市值遠低於現在。

在Spiro的引導下，馬斯克告訴陪審員，他只是說他正在「考慮」買斷特斯拉，但從未承諾會完成交易。馬斯克亦指，他想最重要的是向投資者傳達，就算作為一家上市公司，特斯拉亦可能會隨時結束8年的營運，「我沒有惡意，我只是想為所有股東做正確的事。」

在前一天被 Porritt 盤問時，馬斯克有時表現得好鬥、憤慨和憤怒。 自始至終，馬斯克一直堅稱，在 2018 年與沙特阿拉伯基金代表會面時，他鎖定了對私有化特斯拉 720 億美元的資金支持，儘管沒有討論具體的資金數額或價格。

當收到文字和電子郵件表明沙特基金代表從未承諾為全面收購特斯拉提供資金時，馬斯克辯稱，這只不過是有人試圖推翻之前在私人談話中做出的承諾。

Porritt周二再提問時，馬斯克再次嘲笑這種觀點，即沙特基金的財政支持不足以讓他發布有關特斯拉潛在私有化的推文。馬斯克指，「我們講緊的是沙特阿拉伯王國，他們可以買好多次特斯拉，這對他們來說不是一筆大錢。」

馬斯克亦重申，他可以通過出售他在 SpaceX 的部分股份，來為特斯拉收購提供資金，這與他在 Twitter 收購中所做的類似，這導致他出售約 230 億美元的特斯拉股票。

馬斯克周二亦指，這是他不想做的事情，但它表明他有足夠的資金來進行昂貴的交易。

儘管特斯拉股價下跌，但該股票價值仍是2018年該推文後的7倍，期間更經歷兩次拆股，這為馬斯克周二提醒陪審員時打開大門，「任何投資者於2018年8月持有股票，當一直持有，回報都會表現得非常好，這是股票市場最佳的投資。」

【TSLA】特斯拉股價漲8% 馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX 都可獲得私有化資金

記者：譚志偉