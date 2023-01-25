【Microsoft業績】微軟盤後由升5%變倒跌　預計Azure雲業務收入增速續放緩

▲ 【Microsoft業績】微軟上季雲業務報捷，不過整體收入增長為2016年以來最慢

微軟（美：MSFT）公布2023財年第二季業績，收入527.47億美元，按年增長2%，接近市場預期的529.4億美元，不過，仍為2016年以來的最低增速；純利164.25億美元，按年跌12.5%，微軟裁員1萬人，令季度支出增加12億美元。經調整純利173.71億美元，經調整每股盈利2.32美元，跌6.5%，超預期的2.29美元。微軟高舉雲業務收入成果，微軟雲收入為 271 億美元，按年增長 22%。

不過，微軟預計其Azure雲計算業務本季度收入增速將放緩，微軟首席CFO Amy Hood表示，Azure雲計算業務本季度銷售增速料較上季末放緩4或5個百分點。微軟同時警告企業軟件銷售也將進一步減速，加劇了微軟增長引擎可能面臨需求下滑的憂慮。

微軟盤後股價一度升5%，高見253美元，股價其後倒跌1%，至239.58美元。

微軟智能雲部門的收入為 215.08 億美元，增長 17.8%，略高於預期的214.4億美元。該部門包括 Azure 、Windows Server、SQL Server、Nuance 和企業服務，但微軟仍未有為個別部門公布收入數字，僅指Azure的收入增長達31%，不過，按季仍見增長放慢。

另外，Office等生產力軟件收入170.02億美元，按年增長6.2%。

個人運算部門收入跌18.8%至142.37億美元，部門包括Windows、Xbox、Surface 和搜尋廣告，其中原廠電腦Windows版權銷售按年跌39%，較首季的跌15%進一步失速。Xbox相關收入跌12%。

微軟通訊經理Frank X. Shaw的推文表示，Game Pass 訂閱、遊戲串流時間和每月活躍設備均創下新高，本季度每月活躍用戶超過破紀錄的 1.2 億戶。不過，微軟仍未提供付費用戶Game Pass的數字。由於Xbox相關收入下跌，或反映相關的毛利率仍受壓。

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記者：譚志偉