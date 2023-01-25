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【2023職場關鍵字】Workation留人才興起　企業宜訂清晰守則

16:00 2023/01/25

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「Workation」結合了Work（工作）和Vacation（度假），意指邊工作邊度假，目的是讓打工仔減壓兼提升工作效率，同時成為2023年職場留人才焦點之一。

近日「Workation」（辦公度假）等概念興起，成為2023年職場留人才焦點之一。Workation結合了Work（工作）和Vacation（度假），意指邊工作邊度假，目的是讓打工仔減壓兼提升工作效率。近日不少企業也有推出相關計劃，助提升員工生產力。

【留人才】了解員工「脈搏」解人才流失危機　應對大辭職潮、Quite quitting

【Flexi benefit】福利政策不一定「由上而下」制定　讓打工仔選擇優次更貼合需求

JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）分享，以該企近日向員工公布的workation計劃為例，如果員工的工作表現良好以及達到主管設定的目標，便可以在今年12月享有該額外新增的福利。

她同時提醒，推出的新政策當然要在「不能犧牲公司生產力及利益」的前提下訂立，需要重新考慮公司的基礎設施是否有足夠支援。而清晰訂立workation員工須遵守的工作規定，亦可同時避免實行後造成爭議。

【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？

【2023兔年運程】港人兔年多愁緒？　風水師拆解香港流年市況、行業運程

新世代打工仔 重企業社會影響

此外，瀚納仕香港執行總監Sue Wei指，企業現在可能正與不同的新世代合作，包括Z世代、X世代和Y世代。她留意到，現時許多企業也設有逆向導師計劃（reverse mentorship program），幫助更年長的僱員聯繫和了解新一代的僱員及其價值觀。

其中更以Z世代較重視企業社會影響和價值觀，因此她建議，企業應向他們傳達有意義的目標，確保幾代僱員也能與企業使命保持一致。

記者：張寶燕

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