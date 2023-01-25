【Flexi benefit】福利政策不一定「由上而下」制定　讓打工仔選擇優次更貼合需求

企業以銀彈當然能吸引行內人轉工，可是很多時候，員工在該環境是否開心、享有良好福利待遇，也是決定性因素。

國際人力資源公司JAC Recruitment香港執行董事張苓（Jannet）及瀚納仕香港執行總監Sue Wei均指出，除了調整薪酬之外，企業還應該考慮以靈活的福利政策，貼合不同群體的不同需求。

【留人才】了解員工「脈搏」解人才流失危機 應對大辭職潮、Quite quitting

【科企寒冬】疫後科企生意放緩 方保僑：未需過度憂慮

助參與健身瑜伽班 找心理學家

以往的員工福利政策多數企業由上而下（top down）決定，惟Jannet指出時至今日，應轉而讓員工自己在靈活福利（flexi benefit）計劃中，挑選對他們有意義的福利

不一定是固定的牙科保健、醫療保障，還可以讓員工使用該款項參與健身及瑜伽班、找私人健身教練，或輔導心理學家等。

例如公司可以按預算，設定如每年度提供5,000元，或2萬至3萬元，讓員工調整所需福利的優先順序，以滿足個人對生活品質的需求。她指，最重要是讓員工有自主權選擇，以及具彈性，這樣反更有效提高經營績效及人才續留。

【2023兔年運程】紫微斗數看12生肖兔年運勢（上） 屬牛宜踏出舒適圈 虎人求安穩

【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才 家宅如何化解兔年三煞？

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：