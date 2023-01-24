【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6%　中國需求中斷　3M全球裁員2500人

▲ 【美企業績】3M業績欠佳 中國需求中斷 3M全球裁員2500人

3M（美：MMM）公布第四季業績，收入80.79億美元，按年跌6.2%，預期為81美元，可持續銷售按年增長0.4%，純利5.5億美元，每股盈利0.98美元，按年跌57.6%，經調整每股盈利2.28美元，按年跌6.9%，低於預期的2.36美元。3M 主席兼CEO Mike Roman指出，0.4%的有機增長，低於3M原預期的增長1%到3%，調整後的利潤率由20%跌至 19.1%，經調整每股盈利下跌，低於預期的增長，因消費市場的急速下跌，這情況在12月加速，因中國對COVID相關的需求中斷而顯著放緩，隨著需求減弱，調整了製造產量並控制了成本，以改善庫存水平。

Mike Roman指，將於全球裁減2500個職位，與調整後的生產保持一致。

3M股價急瀉6%，報115.16美元。

3M看淡2023年全年展望，預期經調整銷售跌2%至6%，全年經調整盈利8.5至9美元，2022年為9.88美元。3M預期首季錄得7500至1億美元的稅前重組費用。

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記者：譚志偉