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【大行報告】摩通：第四季經營表現強勁 料中石油盈喜引市場積極反應

股樓投資 23:05 2023/01/24

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摩根大通表示，預計中國石油（00857）盈喜會引起市場的積極反應，預期公司去年第四季淨利潤介於247億至347億元人民幣，較市場預期高21%至70%。該行上調其目標價至4.5港元，2022至2024年每股盈利預測則提高9%至22%。


【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

該行指出，假設中石油維持45%派息率，意味著末期每股派息將介於0.15至0.18元人民幣，相對市場普遍預期為0.15元人民幣，相當於現時H股股價的5%及A股股價的3%至4%。該行認為，公司現金流的狀況強勁，假設派息率輕微上調至50%，末期派息會增加至0.19至0.22元人民幣。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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摩通亦表示，雖然期內中石油將取得一次性虧損127億元人民幣，但主要是來自於減值影響，撇除一次性因素，中石油第四季經營表現仍然強勁，勘探與生產及天然氣和管道業務較受季節性需求增加所帶動，同時天然氣進口虧損上，亦受惠於低成本俄羅斯天然氣進口及增值稅退稅。

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

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撰文：鄭昊彤

 
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中國石油股份（00857） 盈喜 派息 目標價 A股 H股 大行報告

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