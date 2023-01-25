【美股焦點】Alphabet跌2%　一文看清美司法部正式起訴Google廣告反壟斷

▲ 【美股焦點】美司法部正式起訴Google廣告反壟斷

美國司法部在兩年多時間內，對Alphabet（美：GOOGL）旗下的搜尋引擎Google（谷歌）發起第二宗反壟斷訴訟，旨在剝離Google部份在綫廣告業務，首宗反壟斷訴訟來自2020年10月特朗普政府，當時指控Google壟斷搜尋結果，預計今年9月審理。

Alphabet收市跌2.1%，收報97.7美元。

Google第三季透過旗下包括Search， YouTube， Google Network ads等，獲得545億美元收入。

Google廣告業務為人詬病，因為營運平台包括多個市場層面，買入、銷售以及廣告交易，令其在過程有獨特的資訊，以及潛在的得益。Google一直否認主導廣告市場，並指市場競爭者包括Meta（美：META）的facebook。

在訴訟中，司法部指控Google試圖控制市場各方面，以令到Google廣告成為無所不能及無所不在的廣告服務。Google不需要競爭，只需要簡單設定遊戲規則，便可以排除競爭對手。根據投訴，甚至Google廣告的主管，也疑問公司在該領域主宰一切，他指「當擁有平台、交易所，以及龐大網絡，是否會引發更深層次的問題？這好比高盛或花旗同時擁有紐交所。」

當局指，Google做法的壞影響，是令網站創建者收入更少，而廣告商將付出更多，Google應該在一個市場，可無拘無束地競爭，以限制價格，以及引至更多創新的廣告技術，最終令市場參與者帶來更高質素及更低成本的交易。

當局續指，結果是令更多的內容提供者，被迫轉向訂閱等替代模式，以獲得營運收入。

指控續稱，Google另一個策略，是收購其他公司以壯大廣告市場力量，並為Google後來在整個廣告技術行業的排他性行為奠定基礎，包括2008年收購廣告服務商DoubleClick及新興廣告交易平台，而成為Google’s AdX。令Google可以要求內容提供者使用其工具，從而使廣告得以進入任何一個內容平台，而不是容許使用競爭對手工具以購買廣告。

當局續指，Google 實際上是從Peter （廣告商）那裏搶錢，來支付給Paul（內容提供者），Google運用特權居中獲得巨額交易費。與其話資助內容提供者，Google更是在其平台施加超競爭價格，為自己吸走廣告收入。內容提供者的廣告伺服器無法與Google的廣告價格競爭，尤其是無法通過 Google Ads 得知 Google 專屬廣告客戶需求。

當局續指，Google會繼續識別對其主導地位的潛在威脅，例如一些管理工具，可以幫助內容提供者在Google 生態系統以外，實時為他們的平台知道更佳的廣告價格。Google作為回應，會採用一種熟悉的策略，就是收購，然後消除任何競爭威脅。例如2011年收購廣告管理工具AdMeld，交易完成後，Google 更改了 AdX 合同，禁止內容提供者使用其他平台，使自己交易平台實時最具競爭性。

其後，Google採用變通方法，稱為header bidding（頭部競價），容許內容提供者可以在自己的網站上添加代碼，讓非Google廣告交易平台競爭網站廣告位置，讓其他廣告交易的競爭對手以一種重要的方式重返市場。谷歌高管將這種做法形容為「生存威脅」。

谷歌將自己的「公開競價」工具作為替代方案進行營銷，投訴狀稱其為「特洛伊木馬」。內容提供者及其他參與的廣告平台，必需讓Google知道他們的拍賣，包括出價，這令到Google廣告平台每次拍賣都能保證有一席位，無論Google否為廣告商及內容提供者提出最佳買賣價。

當局指，Google還擔心來自facebook及亞馬遜的廣告競爭，作為回應，Google與 facebook 達成一致，給予它優惠的公開競價拍賣條款，以換取支出和定價承諾，旨在將更多 facebook 專屬廣告商支出推向Google平台。

當局指，Google曾尋求與亞馬遜達成類似的安排，但並未取得成功。

Google發聲明指，美國司法部試圖在競爭激烈的廣告技術領域挑選贏家和輸家，它在很大程度上重複了德克薩斯州總檢察長提起的毫無根據的訴訟，其中大部分訴訟最近被聯邦法院駁回。司法部正在加倍打擊一個有缺陷的論點，即減緩創新、提高廣告費用，並使成千上萬的小企業和內容提供者更難發展。

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記者：譚志偉