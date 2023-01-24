  • 15°C
香港時間 : 2023124日 (週二) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施

環球社會熱點 17:05 2023/01/24

分享：

分享：

面對人口老化，養老相關開支持續增加，英國辛偉誠政府據報希望加快將退休年齡提升至68歲，可能在今年3月份的財政預算案中公布措施。不過保守黨內對此有反對聲，保守黨支持者平均年齡較大，不少議員擔心影響支持。

法國國防預算將大增4成 馬克龍直言和平年代結束【下一頁】

英媒報道，英國政府計劃在2035年前，將退休年齡提升到68歲，1970年或以後出生人士會受影響。英國政府早有計劃提升退休年齡，由目前66歲，在2028年增至67歲，2046年增至68歲，但當局希望加快進程，提前至2035年，意味影響目前54歲或以下人士。

為減輕公共財政負擔，英國政府積極地推遲退休年齡，現時剛踏足社會的年輕人，料要到70歲後才能退休。

據報英國近期3任首相，即約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）和辛偉誠（Rishi Sunak）的閣員，均支持有關做法。不過，措施在黨內有阻力，因保守黨支持者較年長，推遲退休年齡難免惹來反持者反彈，有後座議員形容，在下一次大選前推出如此措施是玩火。

法國全國大罷工 抗議馬克龍上調退休年齡至64歲【下一頁】

責任編輯：林建忠

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
今日
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
今日
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
2023/01/23
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主
2023/01/22
【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人
2023/01/22
希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人

你可能感興趣

麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
今日 14:57
麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
今日 13:00
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
11:36 2023/01/23
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
選舉 辛偉誠 退休 英國 人口

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡
辛偉誠訪蘭開夏郡 民眾當面求借20英鎊交暖氣費
辛偉誠訪蘭開夏郡 民眾當面求借20英鎊交暖氣費
【烏克蘭戰爭】法不排除提供坦克 德稱不會阻撓盟國（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】法不排除提供坦克 德稱不會阻撓盟國（不斷更新）
【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主
【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間17:00）
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
加州再爆槍擊釀7死 67歲華裔男被捕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款