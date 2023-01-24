英或加快提升退休年齡至68歲 2035年實施

面對人口老化，養老相關開支持續增加，英國辛偉誠政府據報希望加快將退休年齡提升至68歲，可能在今年3月份的財政預算案中公布措施。不過保守黨內對此有反對聲，保守黨支持者平均年齡較大，不少議員擔心影響支持。

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英媒報道，英國政府計劃在2035年前，將退休年齡提升到68歲，1970年或以後出生人士會受影響。英國政府早有計劃提升退休年齡，由目前66歲，在2028年增至67歲，2046年增至68歲，但當局希望加快進程，提前至2035年，意味影響目前54歲或以下人士。

為減輕公共財政負擔，英國政府積極地推遲退休年齡，現時剛踏足社會的年輕人，料要到70歲後才能退休。

據報英國近期3任首相，即約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）和辛偉誠（Rishi Sunak）的閣員，均支持有關做法。不過，措施在黨內有阻力，因保守黨支持者較年長，推遲退休年齡難免惹來反持者反彈，有後座議員形容，在下一次大選前推出如此措施是玩火。

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責任編輯：林建忠

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