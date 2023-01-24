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【日圓走勢】日本央行12月突調整貨幣政策　政府代表罕有緊急要求休會傾半小時

股市 08:59 2023/01/24

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【日圓走勢】日本央行12月突調整貨幣政策　政府代表罕有緊急要求休會傾半小時

日本於12月意外放寬10年期國債目標息率區間至0.5厘，引發日圓滙價大幅走強。根據日本銀行（日本的央行）公布當日貨幣政策會議紀錄，在第二日會議上，成員們討論了貨幣政策後，日本政府代表罕有要求休會，會議於10時51分暫停，並於11時28分恢復，財政部代表及內閣代表其後各發表4點看法，重申貨幣寬鬆及實現物價穩定這兩大較「極端」的目標。

財政部代表發言：

  • 政府認為今天討論的事項，旨在更可以持續的方式進行貨幣寬鬆，以實現物價穩定目標。
  • 政府最近制定了綜合經濟措施，並獲得國會批准追加預算，以實施這些措施。政府目前正在敲定 2023 財年的預算。
  • 執政黨於2022年12月16日制定了2023財年稅制改革大綱，政府將據此採取適當行動。
  • 政府希望央行以可持續和穩定的方式，繼續實現物價穩定目標，同時考慮經濟活動、價格以及金融狀況的發展，並與政府合作。

內閣代表發言：

  • 日本經濟預期有望回暖，部份是受到各項政策支撐的效果。不過，在持續的全球貨幣緊縮和其他因素的影響下，海外經濟放緩對日本經濟構成下行風險，同時，要充分關注物價上漲、供給側約束、金融和資本市場波動等因素的影響。
  • 政府將徹底管理近期制定的綜合經濟措施和追加預算的進展，並迅速、穩妥地實施這些措施，以最大限度地發揮經濟措施的效果，從而振興日本經濟。
  • 政府認為這次會議討論的事項旨在以更可持續的方式進行貨幣寬鬆，，以實現物價穩定目標。銀行向公眾仔細解釋其政策意圖是很重要的。
  • 政府預期央行基於經濟活動的發展、價格及金融狀況，繼續實施適當貨幣政策，並與政府密切合作。

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