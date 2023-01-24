【TSLA】特斯拉股價漲8%　馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX　都可獲得私有化資金

▲ 【TSLA】馬斯克出庭作供：沙特基金及賣SpaceX 都可獲得私有化資金

美國三藩市再開庭審理Tesla（美：TSLA，特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）的證券欺詐案，馬斯克作供稱，他在2018年推文中的420美元私有化提議，包括可能利用SpaceX股份為交易提供資金，以及沙特阿拉伯主權財富基金的數十億美元承諾。馬斯克當時指，正在考慮私有化，並已獲得資金，投資者則稱這些推文是謊言，隨着計劃被放棄，導致他們蒙受巨大損失。

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馬斯克指，沙特公共投資基金將明確提供支持，並將可提供百億美元的融資。投資者代表律師Nicholas Porritt質疑當時為何沒有寫清楚，馬斯克稱，如果他們說正在做緊某事，他們就會去做，文件亦不會在那裏簽名。

馬斯克指，他亦可另覓資金來源，他可以出售SpaceX的股份，他是這家公司的主要股東。「SpaceX是美國太空計劃的支柱，是一家非常有價值的公司」他轉向陪審員補充，「陪審團需要知道這很重要的是，我的SpaceX股份可以確保獲得資金，非常重要。」

Porritt敦促馬斯克承認他將出售 SpaceX 的股份，來增加特斯拉的持股。Porritt隨即指，馬斯克在 2018 年 8 月 7 日推文後，所發表的一篇特斯拉博客文章中表示，私有化與他累積控制權無關。

馬斯克告訴陪審團，在美國證交會調查後，他確實向當局提到了 SpaceX，他指責Porritt故意將其排除。

美國證交會當時調查市場操縱，馬斯克和特斯拉支付 4000 萬美元和解，馬斯克同意辭去特斯拉主席，並接受對其社交媒體通訊的限制。

法官已指出馬斯克推文客觀上是虛假和魯莽的表證成立，投資者仍然證明馬斯克知道推文具有誤導性，並對理性投資者來說是重要的，股東還需證明損失與馬斯克的推文有關。

Porritt質疑馬斯克的推文為時過早，因為 600 億美元的交易實際進度只是很少。

陪審團廣泛了解馬斯克與沙特基金管理者Yasir Al-Rumayyan的溝通，以及他們在推文發布後的爭吵。在一個短訊交談中，馬斯克指責沙特官員退出他們的握手協議，Al-Rumayyan回答，他沒有足夠的信息來達成交易，並投訴馬斯克將私下協議公開是不明智的。

馬斯克披露，他第一次到達法庭時，他晚上睡得不好，並指Porritt對他的說話扭曲及斷章取義，令他在證人席人愈來愈疲倦。

在周一的審理中，馬斯克亦曾用「惡名昭彰」來形容該條推文。

另外，Porritt問馬斯克420美元是否順口開河，是否使女朋友開心，因為420俚語指使用大麻。馬斯克指，420的確是有不同的因果解釋，但問題是這是好的還是壞的因果關係，在法庭上引起了笑聲。他續指，之所以選擇這個金額，是因為反映了特斯拉股價約 20% 的溢價。「我不知道她是否覺得有趣，但 420 美元的價格可不是開玩笑。」

馬斯克的辯護律師在上周開庭時指，馬斯克推文是倉促而且受制技術問題，但仍能準確地傳達了他對特斯拉私有化的誠意。

馬斯克在周一指，他的推文「Considering taking Tesla private（考慮將特斯拉私有化）」並不代表會完成交易。

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記者：譚志偉