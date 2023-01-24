▲ 【AI大戰】微軟宣布向 ChatGPT 母企 OpenAI 投資百億美元

美國科技巨頭AI大戰升溫，微軟（美：MSFT）宣布加大投資全球網紅AI程式ChatGPT 母企 OpenAI，涉及橫跨多年及數十億美元的投資。微軟未有透露具體金額，不過早前的報道指投資額多達100億美元。

微軟股價升1.6%，報244美元。

今次是微軟自2019及2021年投資後的第三次參投，微軟指出，重新建立夥伴關係，將加速AI領域的突破，並幫助兩家公司將先進技術商業化，同時微軟的投資還將幫助兩家公司加大規模參與超級計算，並創造新的人工智能體驗。微軟在2019年已向OpenAI投入了10億美元，使微軟成為 OpenAI 的獨家雲計算服務提供商。微軟表示，雲服務Azure 將繼續作為 OpenAI 的獨家供應商。

Google亦積極迎戰，據報將年內展示至少20項AI新產品，以及一個聊天機械人。

【ChatGPT】ChatGPT母企OpenAI 最新投資估值倍升至2265億

記者：譚志偉