【房屋冷知識】為何天可以灰 廁所天花板卻不可灰? 長期滲水危機有幾大你要知

福爾摩.B回家時，大廈地下大堂剛有兩名正在吵架的太太。管理員勸說：「大家息事寧人，別為廁所天花板滲水這樁小事傷和氣。」陳太和黃太異口同聲地說：「不！」福爾摩.B插話：「萬萬不可，個天可以灰，但廁所的天花板不可以灰。長期滲水除了有損外觀，還會影響結構，甚至引致天花石屎剝落。」

管理員借故離場：「咦？福爾摩.B，你是建築測量師，對滲水問題最熟悉不過，這裏交給你。」管理員一走，湊熱鬧的人群便隨即散去。陳太拉着福爾摩.B，接着說：「我家中客廁的天花板持續半年出現水漬，可能是樓上單位漏水所致。」黃太卻深感委屈：「我一直用主人房內套廁，從沒用過客廁，怎會漏水呢？」福爾摩.B問：「既然你們各執一詞，不如由第三方判斷滲水責任誰屬？」陳太和黃太認同：「找誰？」「樓宇事務專家裁定中心。」

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兩名太太皺起眉頭，福爾摩.B解釋：「樓宇事務專家裁定中心（先導計劃）隸屬香港測量師學會，中心專家由學會轄下的建築測量組管理。中心會就四大樓宇事務爭議提名專家作出專家裁定，包括滲水、裝修工程、樓宇及保養工程，以及將於稍後推出的違例建築工程責任。」陳太不屑地說：「不就是一般調解中心。」黃太點頭附和。

福爾摩.B補充：「專家裁定並非調解，而是由單一專家根據其專業知識及由爭議方呈交的資料所作出的裁定，以釐清爭議各方責任。」黃太追問：「我單方面向中心申請該服務即可？」福爾摩.B回答：「不是，爭議各方需要共同協議使用專家裁定程序，再向中心遞交所需申請文件及繳付行政費用，中心接獲申請後才會提名專家，但在先導計劃階段中心會豁免行政費用。」

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陳太又抓着福爾摩.B的手臂，打趣：「說起專家，是否每位專家都跟你一樣『型英帥靚正』？」福爾摩.B慢慢抽起手，笑言：「外表各花入各眼，我唯一能肯定的，是專家所提供的裁定服務都『快靚正』。」他說：「首先，這項專家裁定服務毋須經訴訟程序，省卻訴訟費用和審訊排期時間；其次，中心名錄上的專家皆是註冊專業建築測量師，並要符合中心的要求才能獲准登記。」

陳太瞇起眼笑：「你也是建築測量師，我可否指定聘用你為專家？」福爾摩.B搖頭：「申請人不可選擇專家，中心會按專家名錄輪流提名專家，視乎專家能否配合個案時間表或者與爭議方是否有利益衝突等因素而定。」陳太有點失望地低頭。

福爾摩.B托一托眼鏡，認真遊說：「與其每當遇上樓宇事務糾紛就『法庭見』，倒不如爭議各方坐下來見個面，找『樓務專裁』幫忙，先電郵至樓宇事務專家裁定中心baedcinfo@hkis.org.hk或在網址https://www.hkis.org.hk/tc/division_bsd.html?id=196查詢詳情。廁所漏水之事便可早日水落石出。」陳太和黃太聽罷爽快答應使用專家裁定服務。



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撰文：香港測量師學會建築測量組

以上內容節錄自《iMoney Focus》786期「屋有必測之風雲」

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責任編輯：陳詠妍