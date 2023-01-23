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【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機　日圓曾瀉1%

股市 23:18 2023/01/23

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【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機　日圓曾瀉1%

日本財務大臣鈴木俊一警告，日本財務狀況變得愈來愈不穩定，市場正在測試央行能否保持超低利率，從而讓政府能夠償還債務。日圓一度急跌1%，美元兌日圓低見130.89，每百日圓兌港元一度跌至6.0679。

日本公共債務超過年度經濟產出的1倍有多，是工業化國家中負擔最重的地區。

日本受惠於接近零息的政策，但由於CPI通脹數據達到4%，接近41年高，遠超央行2%目標，債券投資者最近試圖打破日本央行10年期債息0.5%的上限，賭央行將逐步收緊貨幣政策。

鈴木俊一周一於國會表示，日本財政負擔大增到前所未有的程度，並已編制了補充預算，以應對冠狀病毒和類似問題。

鈴木重申政府的目標是2026 年3月前實現年度財政盈餘，不包括新債券銷售和償債成本。然而，過去10年來一直未能實現預算平衡目標。

日本財務省估計，利率每上升 1 個百分點，2025/2026 財年的還債額將增加 3.7 萬億日元（約290億美元），到達 32.5 萬億日元（約2510 億美元）。

鈴木俊一指，政府將通過與市場的密切溝通，努力穩定管理日本政府債券（JGBs）的發行。他指出，日本國債總發行量仍處於極高水平，包括展期債券在內，價值約 206 萬億日元（約 1.6 萬億美元），將加大力度保持日本國債發行量的穩定。

「公共財政是國家獲得信任的基石，必須在正常情況下確保財政空間，以便在緊急情況下維護對日本的信任和民生。」

日本首相岸田文雄贊同鈴木俊一振興經濟和進行財政改革的決心。他強調需要以企業利潤和佔經濟一半以上的私人消費，主導經濟增長循環。

岸田文雄指，加薪是良性循環的關鍵，他稱誓要推動勞工改革，以創造一個允許可持續工資增長並克服生活成本上升痛苦的結構。「首先，我們需要工資增長超過物價上漲」，並承諾將加大對兒童保育的支持，並推動綠色和數字化轉型等領域的投資和改革。

【日圓匯價】日本財相鈴木俊一：入市干預時不以任何特定水平為目標　日圓兌港元5.3算

記者：譚志偉

美股 日本央行 貨幣政策 外滙 經濟數據表現 財政政策 冠狀病毒 岸田文雄 日圓 日本
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