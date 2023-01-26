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【醫藥股】和黃醫藥高開逾半成　直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

股市 09:25 2023/01/26

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【醫藥股】和黃醫藥直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

和黃醫藥 （00013） 公布，子公司和記黃埔醫藥（上海）與Takeda Pharmaceutical （「武田製藥」美：TAK）子公司達成獨家許可協議，在除中國內地、香港和澳門以外的全球範圍內進一步推進呋喹替尼的開發、商業化和生產。呋喹替尼在中國內地、香港和澳門由和黃醫藥銷售。和記黃埔醫藥（上海）將獲得總額可高達11.3億美元（折算約88億港元）的付款，其中包括協議完成時4億美元的首付款，以及潛在的監管註冊、開發和商業銷售里程碑付款，並外加基於淨銷售額的特許權使用費。

和黃醫藥高開5.6%，報29.15元。而其美股（美：HCM）昨（25日）亦升5.8%，報18.69美元。

呋喹替尼是一種高選擇性、強效的血管內皮生長因子受體（VEGFR）-1、-2及-3抑制劑。呋喹替尼可通過口服給藥，並有潛力用於轉移性結直腸癌的各種亞型中且不受生物標誌物狀態影響。呋喹替尼用於治療難治性轉移性結直腸癌患者的FRESCO-2國際多中心III期臨床試驗已取得積極結果，並於2022年9月舉行的歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上公佈。FRESCO-2研究在轉移性結直腸癌患者中達到了改善總生存期（OS）的主要研究終點，且一般耐受性良好。

和黃醫藥執行董事、首席執行官兼首席科學官蘇慰國表示，對於和黃醫藥而言，這項交易旨在加快公司盈利之路。

在完成反壟斷監管審查等條件後，武田製藥將全權負責呋喹替尼在除中國內地、香港和澳門以外的全球所有地區的開發和商業化，美國、歐洲和日本的上市許可申請提交計劃於2023年完成，其中向美國食品藥品監督管理局（FDA）的滾動提交計劃於 2023 年上半年完成。

和黃醫藥指，將繼續與禮來公司合作，專注於推進呋喹替尼在中國內地的後期臨床試驗和商業化。呋喹替尼在中國內地已獲批，並以商品名愛優特上市銷售，用於治療既往接受過氟嘧啶、奧沙利鉑和伊立替康治療的轉移性結直腸癌患者，包括既往接受過抗血管內皮生長因子（VEGF）治療和/或抗表皮生長因子受體（EGFR）治療（RAS野生型）的患者。愛優特自2020年1月起獲納入中國國家醫保藥品目錄。

【醫藥股】和黃醫藥：肺癌靶向藥物沃瑞沙獲納入內地醫保目錄　三月起生效

【生科股】和黃醫藥升逾半成　轉移性結直腸癌藥研究達到主要終點

記者：譚志偉

美股 治療 和黃中國醫藥科技（Chi－Med，美：HCM） 和黃醫藥（00013）
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