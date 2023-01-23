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加州10死華人舞廳槍擊 72歲陳姓疑兇自殺身亡

環球社會熱點 11:36 2023/01/23

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美國加州造成10死10傷的華人舞廳槍擊案，警方周日（22日）在距離現場30多公里截停一輛可疑貨車，其後確認在車上吞槍的男子是槍手，並在車上發現一把手槍。槍手為譯音姓陳的72歲男子Huu Can Tran，懷疑在警方包圍期間吞槍自殺。

警方表示，槍手於舞廳槍擊案後20分鐘，曾進入另一娛樂場所，企圖槍殺另外兩人，但被兩名民眾制止，並奪走其半自動手槍，疑兇事敗後逃去。

槍手使用的貨車是偷回來，並且掛上假車牌，警方會調查槍手的背景及槍械來源，以確定犯案動機。執法部門消息指，槍手在兇前曾到醫院求診，涉嫌被打傷，但未有接受治療就離開。

美國有線新聞網絡（CNN）引述3名消息人士指，疑兇為案發舞廳的常客，並與前妻於該處認識，距離其住所僅5分鐘車程。其前妻受訪時表示，兩人於結婚數年後離異，而疑兇從未對她使用暴力，但為人衝動容易動怒。

槍擊地點位於洛杉磯東面市郊蒙特雷帕克市（Monterey），當地約6萬人口中，3分之2為亞裔人士。槍擊周六（21日）晚上10時20分發生，當時附近正舉行農曆新年慶祝活動，吸引數以萬計的人參加。

美國總統拜登（Joe Biden）對事件表示哀悼，要求白宮及政府機構下半旗。

責任編輯：嚴智勇

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罪案 槍擊 洛杉磯 加利福尼亞 美國

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