【券商點睇】被喻為2023最具確定性投資 黃金造好有兩大推手

自從去年11月初，美元轉勢，黃金跟隨眾多風險資產一同反彈，最新金價暫企穩每盎司1,930美元之上，較去年11月初的低位，經已反彈接近兩成。據券商分析，未來金價上揚既有短期邏輯，亦有長期因素，形容買金為2023年最具確定性的交易之一。

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太平洋證券指出，從短期角度來看，過去一年對金價的最大壓制力量在於美國聯儲局快速加息，基於今年第一季可能是聯儲局加息的終點，意味對金價最大的制約即將結束。年內聯儲局停止加息和潛在的降息可能性，以及美國經濟衰退的壓力將共同推動金價上漲。

從長期角度看，黃金價格上漲也具備持續性。第一，去美元化已經成為長期趨勢，將推動金價長期上漲。俄烏衝突之後，美國凍結俄羅斯外滙儲備的行為，引起了各國對於美元儲備安全的擔憂，作為美元儲備的核心替代品，黃金則相應的受到各國的追捧。

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第二，去全球化的趨勢，將帶來長期通脹預期的上升。雖然製造業和原材料的供應鏈終將重構，但最終的格局中將包含大量的「安全」因素的考量，而非效率至上，生產成本相較於過去必然是抬升的。長期通脹預期的上升，也會給金價帶來長期上漲動力。

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撰文：林衛