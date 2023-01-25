【美股開市】企業業績差過預期　道指跌244點 納指跌1.6% （不斷更新）

美股周二先跌後回升，但周三開市前公布業績的波音（美：BA）表現差過預期，拖累道指開市跌244點，納指則跌1.6%。美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.23厘跌至6.2厘，上周按揭申請宗數上升7%。

美滙指數靠穩，暫報101.9。美國10年期國債息率回落，暫報3.42厘。

即市走勢：

【22：00】【美股焦點】波音第4季虧損縮窄84%至6.6億美元 收入遜預期 2022全年自由現金流轉正數

【20：30】【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束 標普500指數或現水平跌2成

【18：30】【美股焦點】美股進入季績高峰期 Tesla盤後公布業績成焦點

【09：30】【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期 惟2022全年盈利跌4%

【08：30】【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對 「特斯拉可隨時結束8年營運」

====以下為1月24日美股市況====

美國紐交所開市後技術故障，道指成分股nike、麥當勞，以及摩根士丹利、Verizon、AT&T等股份開市大跌後一度停止交易，單計nike、麥當勞一度拖累道指206點跌幅，道指曾跌319點，紐交所指，技術問題已得到解決，道指收市升104點，收報33733點；標指跌0.1%，收報4016點；納指跌0.3%，收報11334點。

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許多受影響的公司在美國東部時間上午 9：45 之前恢復交易。紐交所在上午 9 點 50 分左右表示，其所有系統均已正常運行。紐交所聲明指， 仍在調查開盤競價問題。

美國司法部正式起訴Google廣告違反壟斷法，Alphabet收市跌2.1%。

美企業績欠佳，道指成分股3M跌6.2%，為表現最差成份股。

美國拍賣2年期債券，獲良好需求，債息回軟，2年期債息報4.21厘，10年期債息報3.45厘。

美國1月製造業PMI指數初值升至46.8，超預期的46，服務業PMI指數初值升至46.6，超預期的45。綜合PMI指數升至46.6，超預期的46.4。

英國衰退風險上升，英國國家統計局報告，在利率飈升推高還債成本後，12月份的財政赤字創紀錄高位，加上英國服務業PMI跌至48，低於預期的49.5，而製造業PMI升至46.7，超預期的45.5。英鎊曾跌0.9%，低見1.2264，其後跌幅收窄至0.3%，至1.2338，英國富時指數收市跌0.4%，收報7757點。

歐美公布PMI初值數據，德國製造業PMI跌至47，低於預期的48，服務業PMI則升至50.4，超預期的49.5，Gfk消費者信心指數跌33.9，預期為跌33.3。法國製造業PMI升至50.8，超預期的49.5，服務業PMI卻跌至49.2，低於預期的49.8。整體歐元區方面，製造業PMI升至48.8，超預期的48.5，服務業PMI升至50.7，超預期的50.1。

數據公布後，歐元先跌後升0.1%，法國股市升0.3%，德股跌0.1%。

即市走勢：

【06：33】【Microsoft業績】微軟上季雲業務報捷 盤後股價升4%

【00：32】一文看清美司法部正式起訴Google廣告反壟斷

【23：31】德國料本周同意波蘭向烏克蘭提供豹2坦克

【23：30】紐交所被指開市後，多隻股份交易異常而一度停牌

【23：29】【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6% 中國需求中斷 3M全球裁員2500人

【22：45】【美國經濟數據】美國1月製造業及服務業PMI初值超預期

【22：30】道指開市跌174點，標指跌0.5%，納指跌0.5%。

【22：06】【電動車】福特一間德國車廠傳洽售予比亞迪

【19：07】摩根大通上調blackstone投資評級至超配，目標價105美元。

【19：06】【美股焦點】Google廣告據報將被美司法部發起反壟斷訴訟

【18：07】波蘭要求德國送豹2坦克到烏克蘭

【08：59】【日圓走勢】日本央行12月突調整貨幣政策 政府代表罕有緊急要求休會傾半小時

【07：57】【港股ADR】港股勢兔氣揚眉 美團ADR高港5%

【07：33】【TSLA】特斯拉股價漲8% 馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX 都可獲得私有化資金

====以下為1月23日美股市況====

美國經濟衰退壓力愈來愈大，美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平，市場預期聯儲局加息步伐有望進一步放緩，鷹派程度減弱。道指收市升254點，收報33629點，標指升1.2%，收報4019點，納指再挾升2%，收報11364點。

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道指成份股Salesforce獲Elliott Management掃貨，Salesforce收市升3.1%，收報155.92美元。

不過，市場續憂慮經濟增長前景，資金轉入美國債市避險，美國10年期債息升至3.5厘。日圓曾跌1%，美滙指數重上102關。

貝萊德策略師Jean Boivin表示，股市的樂觀情緒來得太早，容易受到負面意外的影響，他表示，股價上漲的推動因素是中國經濟重開、能源價格下跌和通脹放緩引發了對經濟軟着陸、通脹急劇下降和減息的希望。他稱市場未準備好應對經濟衰退，目前維持對已開發市場股票的「低配」評級，他指出，押注聯儲會今年晚些時候將減息的投資者可能會感到失望，並預計政策過度收緊的影響將開始顯現。不過，他仍指積極的形勢發展，強化了對股票長期樂觀看法。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

即市走勢：

【03：05】Wells Fargo給予星巴克超配評級，目標價120美元

【03：00】Wells Fargo給予麥當勞平配評級，目標價280美元

【01：45】德國IG Metall工會，福特汽車將在歐洲裁3200人。

【01：43】Shopify 升7%，獲德銀唱好

【01：40】【AI大戰】微軟宣布向 ChatGPT 母企 OpenAI 投資百億美元

【23：50】Salesforce及蘋果股價造好，帶動道指表現。Salesforce升4%，蘋果升2.5%。

【23：18】【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機 日圓曾瀉1%

【23：00】美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%

【22：20】德銀下調 SentinelOne 投資評級，由買入下調至持有

【22：17】德銀上調Shopify 投資評級，由持有上調至買入

【22：15】德銀下調蘋果目標價，由170美元減至160美元。

【22：14】瑞銀將Tesla目標價，由350美元下調至220美元。

【22：13】Stifel Nicolaus將IBM目標價，由140美元上調至158美元。

【22：05】Spotify宣布裁員6%接近600名員工，股價隨即造好。

【22：03】【蘋果iPhone】印度工業部長：蘋果目標在印度生產iPhone 比例提升到25%

【21：30】【醫藥股】和黃醫藥盤前抽升7% 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

【20：00】亞洲股市造好，日經225指數升1.3%，印度股市升0.5%。

【12：00】據華爾街日報報道，對冲基金Elliott Management斥數十億美元入股道指成分股Salesforce。

【12：00】Spotify傳本周裁員

【06：00】踏入美股業績期，焦點股微軟（美：MSFT）於周二收市後公布業績，Tesla（美：TSLA）於周三收市後公布業績，intel（美：INTC）則於周五收市後公布業績。市場預期微軟截至去年12月的2023年財年第二季收入增長2%，經調整每股盈利跌7%，關注雲業務收入；Tesla第四季收入料增長36%，不過，經調整每股盈利料跌56%，市場關注減價促銷後，對首季的出貨量及生產目標。intel股價季內低位橫行，市場預期收入跌29%，經調整每股盈利跌8成，市場預期繼續受累PC需求下跌，數據中心業務疲弱，以及資本投入減少。

不過，市場對科技股業績的預期低，則容易令業績有超預期的表現，只要業績沒有市場預期的差便可。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

美國聯儲局的CPI通脹指標——PCE個人消費支出平減指數（Personal Consumption Expenditures Price Index）12月份數據將於周五揭盅，市場預期由5.5%放緩至5%，核心PCE由4.7%放緩至4.4%，是儲局2月初議息前最後的PCE數據，另外，由於即將公布議息結果，儲局官員踏入緘默期，不再公開發言。

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記者：譚志偉