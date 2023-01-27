【美股期貨】PCE物價指數公布前　道指期貨跌44點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）

美國通脹逐步回落，市場預期今晚公布的12月PCE及核心PCE物價指數回落至5%及4.4%。美股期貨向下，其中道指期貨跌44點，納指期貨跌0.6%。

今日其他出爐數據包括美國12個人支出及所得、1月密歇根大學消費者信心指數終值。

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即市走勢︰

【17：40】道指期貨跌44點，報33905點，納指期貨跌0.6%，報1895點，標指期貨跌13點，報4045點。

【12：19】道指期貨跌31點，報33992點，標指期貨跌12點，報4063點，納指期貨跌75點或0.6%，報12031點。

【12：19】【賈躍亭造車】法拉第未來任命莫翠天為執行董事 曾為樂視亞太區CEO

【08：49】【meme股】美家居零售商3B家居稱無法還債 再次警告或將破產

【08：30】【美股業績】Visa季度收入增長12%勝預期 惟增速7個季度以來最慢

【08：01】【奢侈品股】LVMH︰內地重新開放富裕消費者回歸 完全有理由對中國充滿信心

【06：52】【Intel業績】Intel盤後股價急瀉1成 恐成芯片大戰輸家 經調整純利跌9成、首季或虧損

====以下為1月26日美股市況====

美股周四尾市走高，科技股漲幅領先，美國第四季GDP增長2.9%，超預期，首次申領失業救濟人數亦跌至18.6萬人，反映美國經濟強韌，加上美國加息步伐放慢，繼續有利經濟復甦，但道指高開後有獲利盤湧現，一度跌108點後好淡爭持。市場風險胃納回升，資金流出債市，美國10年債價下跌，債息升至3.5厘。

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本港時間今晨5時，道指升205點，收報33949點；納指升199點或1.8%，收報11512點；標指升44點或1.1%，收報4060點。美滙指數一度升見102.18高位，尾市報101.82，升0.2%。

Tesla 特斯拉（美︰TSLA）公布強勁季績，股價全日最多升逾11.7%至高見161.42美元，收市升11%，收報160.27美元。

美國第四季度GDP數據公布後，部分投資機構認為，該數據對聯儲局的利率預期沒有太大影響。

掉期交易顯示，下周FOMC會議加息25個基點的概率幾乎是100%。市場預期未來兩次會議將加息47個基點，預計6月政策利率峰值將在4.92厘左右。

黑石集團行政總裁蘇世民表示，美國通脹壓力正在減弱，預期聯儲局利率峰值有可能不會達至5厘以上。

紐約黃金期貨收跌12.6美元，跌幅近0.7%，收於每盎斯1930美元，結束連續五天升勢。

英特爾（美︰INTC）收市後公布季績，2022年第四季營收140.4億美元，市場預期145.13億美元，去年同期205億美元，英特爾股價美股收市後交易時段跌6%。

VISA第一季度淨營收79億美元，預估76.9億美元；第一季度調整後每股收益2.18美元，預估2.00美元；第一季度每股收益1.99美元，上年同期1.83美元。

美國去年12月新屋銷售按月上升2.3%，以年率計達到61.6萬間，略少過市場預期61.7萬戶，前值64萬戶。

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即市走勢︰

【05：11】中概股造好， 納斯達克金龍中國指數指數收漲3.63%，旅遊復甦概念推動下，途牛大漲22.75%領跑。

微博漲14%，愛奇藝漲11%，萬國數據，知乎各漲逾10%。理想汽車漲8.9%，蔚來、小鵬汽車亦漲5%。

【04：42】OPEC輪值主席：在再度分配確認OPEC內部產量配額時，應保持足夠謹慎。全球地緣局勢、經濟前景都可能令供給以及需求水平發生明顯波動。

【04：15】Bed Bath & Beyond（美：BBBY，3B家居）稱，公司債權人正要求其立即償還貸款，已從債主摩根大通處收到債務違約通知書。公司股價跌幅再擴大至33%。

【03：53】「迷因股（Memes stock）」Bed Bath & Beyond（美：BBBY，3B家居）股價快速下跌15%，觸發暫停交易。在恢復交易後，股價跌幅進一步擴大至21%。

【03：42】紐約3月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.07%，報80.15美元/桶。

【03：12】加密貨幣交易所Coinbase：此前英鎊結算業務發生延遲的狀況已經得到排除。

【03：09】亞馬遜（美：AMZN）正在收購土地，以開建下一代倉儲系統。公司正尋求出售其在灣區的系列辦公場所。

【03：09】紐約2月黃金期貨收跌0.51%，報1932.70美元。

【02：51】國際貨幣基金組織（IMF）考慮向烏克蘭提供一項全面援助計劃，額度可能高達160億美元。

【02：41】據金融服務公司Lipper的數據，美國投資級債券上周獲得32.8億美元資金淨流入。

【01：44】美國西南航空：將在2023年增加7000名僱員。

【01：10】即時社交媒體平台BuzzFeed將使用OpenAI的服務來協助內容創作。BuzzFeed股價上漲76%。

【01：03】美國抵押貸款利率降至6.13%，連續第三周回落。

【00：56】 LVMH公布季績，第四季度營收220.7億歐元，預期223.5億歐元。2022年全年營收791.8億歐元，預期為787.2億歐元。時裝及皮草銷售增長10%，預期為9.05%，公司對在2022年度持續錄得業務增長表示滿意。預計中國遊客將在2024年大規模重返歐洲，進一步提振銷售業績。

【00：45】歐股收市上升， 德股升0.34%，法股升0.74%，英股升0.21%，泛歐STOXX 600指數升0.42%

【00：39】市場消息：特斯拉和墨西哥尚未就新的超級工廠達成協議。

【00：32】據美國《新聞週刊》網站25日報道，就在美國司法部和8個州決定起訴谷歌前的一個月，眾議院前議長佩洛西拋售所持的谷歌股票，這令人極度懷疑她是否事先知道一場大規模反壟斷訴訟即將到來。國會檔案顯示，佩洛西於12月20日、21日和28日分3次拋售谷歌的股票，每筆交易金額在50萬到100萬美元之間，累計套現最多300萬美元。

【00：18】美國總統拜登推行的學生貸款減免計劃在最高法院遇阻，將不得不考慮替代方案。

【23：56】美元兌瑞郎漲幅擴大至0.5%，現報0.9222。歐元兌美元跌逾0.5%，現報1.0858。

【23：46】美股中概直播股齊漲，微博（美：WB）漲超10%，虎牙（美：HUYA）漲近7%，摯文集團（美：MOMO）漲約5%，鬥魚（美：DOYU）、歡聚時代（美：YY）漲約2%。

【23：45】現貨黃金價格跌逾1%，至1925.85美元。

【22：30】道指升93點 納指升1.2%

【22：14】摩通上調Nike目標價，由128美元上調至156美元。

【22：13】摩通上調波音目標價，由207美元上調至225美元。

【22：12】Wedbush上調Tesla目標價，由175上調至200美元

【22：10】Vertical Research Partners上調波音目標價，由175美元升至211美元。

【22：04】UBS上調GE目標價，由87美元升至95美元。

【22：03】UBS下調輝瑞評級至中性

【21：50】瑞信下調微軟目標價，由365美元削至285美元。

【21：31】【智能手機】IDC：2022年第4季全球智能手機出貨量挫18.3% 創史上最大單季跌幅

【21：30】【美國經濟數據】美國第四季GDP按季升2.9%好過預期 首領失業救濟金人數低過預期

【21：26】【美股業績】美國航空第四季收入升近4成 2019年以來首次全年錄得利潤 盤前升逾1%

【20：04】【餐飲股】百勝中國2月8日董事會議決末期息

【19：57】【Twitter】馬斯克Twitter帳戶改名「Tweet先生」 笑言無法改回原名

【17：08】衰退風險再現美元受壓 中國復甦帶動風險向好

【16：28】【汽車股】豐田社長變動 創辦人第三代豐田章男交棒予Lexus社長佐藤恒治

【12：15】道指期貨升8點，報33831點，標指期貨升4點，報4036點，納指期貨升39點或0.3%，報11912點。

【09：16】【芯片大戰】ASML：美國芯片圍堵政策最終逼使中國研發出先進芯片製造技術

【08：08】【美股焦點】雪佛龍宣布750億美元股票回購計劃 並提高股息

【07：50】【美股業績】IBM季度收入按年持平勝預期 計劃裁員近4000人

【06：23】【TSLA】特斯拉上季收入243億美元再破紀錄 惟收入增速及電動車毛利率疫後最低

====以下為1月25日美股市況====

巨企業績參差，美股先挫後穩，道指一度挫460點，收市倒升9點，報33743點；標指跌不足1點，收報4016點；納指跌20點或0.18%，收報11313點。

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港股藍籌及焦點股份ADR表現：

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周三開市前公布業績的波音（美：BA）表現差過預期，加上微軟（美：MSFT）預期雲業務收入增長放緩，拖累道指曾跌460點或1.4%，納指亦一度急挫2.3%。

電訊股AT&T（美：T）第四季每股盈利勝預期，客量增長勝預期，抵消了非現金撥備開支250億美元的負面消息，股價升6.58%，收報20.42美元。

加拿大央行加息25個基點至4.5厘，符合市場預期，為2007年10月以來最高利率水平，該行預計接下來將按兵不動，以評估快速收緊政策帶來的影響。加拿大央行行長麥克勒姆表示，服務業通脹還需要更長時間才能降低，現在討論降息還為時過早。

聯合國發表報告，預測全球經濟增速在2023年放緩至1.9%，2024年回升至2.7%。

歐洲央行管理委員會委員Bostjan Vasle表示，歐央行應該在2月和3月會議上加息50基點。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，該國今年經濟可能無法避免連續兩個季度出現萎縮。歐股跌0.5%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.23厘跌至6.2厘，上周按揭申請宗數上升7%。

即市走勢：

【01：13】美國民主黨參議員曼欽和美國眾議院議長麥卡錫就債務上限問題進行會談。

【01：05】美國總統拜登：將在未來幾周宣布新的烏克蘭援助措施。

【01：01】市場消息：美國將向烏克蘭提供31輛艾布拉姆斯坦克和8輛M88裝甲車。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.08%，法股跌0.09%，英股跌0.16%，泛歐STOXX 600指數跌0.29%

【00：44】加拿大央行高級副行長Rogers：央行需要看到動能轉向，以便再次加息。

【00：36】加拿大央行行長麥克勒姆：加拿大經濟可能出現溫和衰退，但不會大幅收縮。

【00：09】波音（美：BA）CFO：將提高787飛機產量至每月5架的計劃，推遲至2023年晚些時候。

【00：06】加拿大央行行長麥克勒姆：已經快速加息了，現在是時候停下來評估貨幣政策是否達到充分限制性水平

【23：57】波音（美：BA）預計2023年第一季度每股收益仍是虧損，但2023年業績將得到改善。

【23：42】道指跌逾400點，成分股微軟（美：MSFT）跌逾3.3%目前表現最差。

【22：56】納指跌幅擴大至2%，明星科技股下跌，亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）跌4%，特斯拉（美：TSLA）跌超3%。

【22：00】【美股焦點】波音第4季虧損縮窄84%至6.6億美元 收入遜預期 2022全年自由現金流轉正數

【20：30】【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束 標普500指數或現水平跌2成

【18：30】【美股焦點】美股進入季績高峰期 Tesla盤後公布業績成焦點

【09：30】【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期 惟2022全年盈利跌4%

【08：30】【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對 「特斯拉可隨時結束8年營運」

====以下為1月24日美股市況====

美國紐交所開市後技術故障，道指成分股nike、麥當勞，以及摩根士丹利、Verizon、AT&T等股份開市大跌後一度停止交易，單計nike、麥當勞一度拖累道指206點跌幅，道指曾跌319點，紐交所指，技術問題已得到解決，道指收市升104點，收報33733點；標指跌0.1%，收報4016點；納指跌0.3%，收報11334點。

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許多受影響的公司在美國東部時間上午 9：45 之前恢復交易。紐交所在上午 9 點 50 分左右表示，其所有系統均已正常運行。紐交所聲明指， 仍在調查開盤競價問題。

美國司法部正式起訴Google廣告違反壟斷法，Alphabet收市跌2.1%。

美企業績欠佳，道指成分股3M跌6.2%，為表現最差成份股。

美國拍賣2年期債券，獲良好需求，債息回軟，2年期債息報4.21厘，10年期債息報3.45厘。

美國1月製造業PMI指數初值升至46.8，超預期的46，服務業PMI指數初值升至46.6，超預期的45。綜合PMI指數升至46.6，超預期的46.4。

英國衰退風險上升，英國國家統計局報告，在利率飈升推高還債成本後，12月份的財政赤字創紀錄高位，加上英國服務業PMI跌至48，低於預期的49.5，而製造業PMI升至46.7，超預期的45.5。英鎊曾跌0.9%，低見1.2264，其後跌幅收窄至0.3%，至1.2338，英國富時指數收市跌0.4%，收報7757點。

歐美公布PMI初值數據，德國製造業PMI跌至47，低於預期的48，服務業PMI則升至50.4，超預期的49.5，Gfk消費者信心指數跌33.9，預期為跌33.3。法國製造業PMI升至50.8，超預期的49.5，服務業PMI卻跌至49.2，低於預期的49.8。整體歐元區方面，製造業PMI升至48.8，超預期的48.5，服務業PMI升至50.7，超預期的50.1。

數據公布後，歐元先跌後升0.1%，法國股市升0.3%，德股跌0.1%。

即市走勢：

【06：33】【Microsoft業績】微軟上季雲業務報捷 盤後股價升4%

【00：32】一文看清美司法部正式起訴Google廣告反壟斷

【23：31】德國料本周同意波蘭向烏克蘭提供豹2坦克

【23：30】紐交所被指開市後，多隻股份交易異常而一度停牌

【23：29】【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6% 中國需求中斷 3M全球裁員2500人

【22：45】【美國經濟數據】美國1月製造業及服務業PMI初值超預期

【22：30】道指開市跌174點，標指跌0.5%，納指跌0.5%。

【22：06】【電動車】福特一間德國車廠傳洽售予比亞迪

【19：07】摩根大通上調blackstone投資評級至超配，目標價105美元。

【19：06】【美股焦點】Google廣告據報將被美司法部發起反壟斷訴訟

【18：07】波蘭要求德國送豹2坦克到烏克蘭

【08：59】【日圓走勢】日本央行12月突調整貨幣政策 政府代表罕有緊急要求休會傾半小時

【07：57】【港股ADR】港股勢兔氣揚眉 美團ADR高港5%

【07：33】【TSLA】特斯拉股價漲8% 馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX 都可獲得私有化資金

====以下為1月23日美股市況====

美國經濟衰退壓力愈來愈大，美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平，市場預期聯儲局加息步伐有望進一步放緩，鷹派程度減弱。道指收市升254點，收報33629點，標指升1.2%，收報4019點，納指再挾升2%，收報11364點。

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道指成份股Salesforce獲Elliott Management掃貨，Salesforce收市升3.1%，收報155.92美元。

不過，市場續憂慮經濟增長前景，資金轉入美國債市避險，美國10年期債息升至3.5厘。日圓曾跌1%，美滙指數重上102關。

貝萊德策略師Jean Boivin表示，股市的樂觀情緒來得太早，容易受到負面意外的影響，他表示，股價上漲的推動因素是中國經濟重開、能源價格下跌和通脹放緩引發了對經濟軟着陸、通脹急劇下降和減息的希望。他稱市場未準備好應對經濟衰退，目前維持對已開發市場股票的「低配」評級，他指出，押注聯儲會今年晚些時候將減息的投資者可能會感到失望，並預計政策過度收緊的影響將開始顯現。不過，他仍指積極的形勢發展，強化了對股票長期樂觀看法。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

即市走勢：

【03：05】Wells Fargo給予星巴克超配評級，目標價120美元

【03：00】Wells Fargo給予麥當勞平配評級，目標價280美元

【01：45】德國IG Metall工會，福特汽車將在歐洲裁3200人。

【01：43】Shopify 升7%，獲德銀唱好

【01：40】【AI大戰】微軟宣布向 ChatGPT 母企 OpenAI 投資百億美元

【23：50】Salesforce及蘋果股價造好，帶動道指表現。Salesforce升4%，蘋果升2.5%。

【23：18】【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機 日圓曾瀉1%

【23：00】美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%

【22：20】德銀下調 SentinelOne 投資評級，由買入下調至持有

【22：17】德銀上調Shopify 投資評級，由持有上調至買入

【22：15】德銀下調蘋果目標價，由170美元減至160美元。

【22：14】瑞銀將Tesla目標價，由350美元下調至220美元。

【22：13】Stifel Nicolaus將IBM目標價，由140美元上調至158美元。

【22：05】Spotify宣布裁員6%接近600名員工，股價隨即造好。

【22：03】【蘋果iPhone】印度工業部長：蘋果目標在印度生產iPhone 比例提升到25%

【21：30】【醫藥股】和黃醫藥盤前抽升7% 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

【20：00】亞洲股市造好，日經225指數升1.3%，印度股市升0.5%。

【12：00】據華爾街日報報道，對冲基金Elliott Management斥數十億美元入股道指成分股Salesforce。

【12：00】Spotify傳本周裁員

【06：00】踏入美股業績期，焦點股微軟（美：MSFT）於周二收市後公布業績，Tesla（美：TSLA）於周三收市後公布業績，intel（美：INTC）則於周五收市後公布業績。市場預期微軟截至去年12月的2023年財年第二季收入增長2%，經調整每股盈利跌7%，關注雲業務收入；Tesla第四季收入料增長36%，不過，經調整每股盈利料跌56%，市場關注減價促銷後，對首季的出貨量及生產目標。intel股價季內低位橫行，市場預期收入跌29%，經調整每股盈利跌8成，市場預期繼續受累PC需求下跌，數據中心業務疲弱，以及資本投入減少。

不過，市場對科技股業績的預期低，則容易令業績有超預期的表現，只要業績沒有市場預期的差便可。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

美國聯儲局的CPI通脹指標——PCE個人消費支出平減指數（Personal Consumption Expenditures Price Index）12月份數據將於周五揭盅，市場預期由5.5%放緩至5%，核心PCE由4.7%放緩至4.4%，是儲局2月初議息前最後的PCE數據，另外，由於即將公布議息結果，儲局官員踏入緘默期，不再公開發言。

【日圓走勢】四原因拆解日央行換屆前政策轉向機會微 為何圓滙短綫走低空間有限？

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記者：譚志偉