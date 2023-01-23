【美股期貨】美滙指數跌穿102關　Tesla微軟本周業績

港股農曆新年假期休市，美股如常開市，道指期貨偏軟，跌19點，納指期貨跌0.1%，美滙指數跌穿102關，連跌第四日，報101.68，跌0.3%，美國10年期債息報3.47厘。美滙指數下跌，亞洲股市造好，日經225指數升1.2%，印度股市升0.4%。

即市走勢：

【12：00】據華爾街日報報道，對冲基金凱雷斥數十億美元入股道指成分股Salesforce。

【12：00】Spotify傳本周裁員

【06：00】踏入美股業績期，焦點股微軟（美：MSFT）於周二收市後公布業績，Tesla（美：TSLA）於周三收市後公布業績，intel（美：INTC）則於周五收市後公布業績。市場預期微軟截至去年12月的2023年財年第二季收入增長2%，經調整每股盈利跌7%，關注雲業務收入；Tesla第四季收入料增長36%，不過，經調整每股盈利料跌56%，市場關注減價促銷後，對首季的出貨量及生產目標。intel股價季內低位橫行，市場預期收入跌29%，經調整每股盈利跌8成，市場預期繼續受累PC需求下跌，數據中心業務疲弱，以及資本投入減少。

不過，市場對科技股業績的預期低，則容易令業績有超預期的表現，只要業績沒有市場預期的差便可。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

美國聯儲局的CPI通脹指標——PCE個人消費支出平減指數（Personal Consumption Expenditures Price Index）12月份數據將於周五揭盅，市場預期由5.5%放緩至5%，核心PCE由4.7%放緩至4.4%，是儲局2月初議息前最後的PCE數據，另外，由於即將公布議息結果，儲局官員踏入緘默期，不再公開發言。

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記者：譚志偉