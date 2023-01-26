【美股收市】巨企業績參差　道指挫460後倒升9點　納指續軟

巨企業績參差，美股先挫後穩，道指一度挫460點，收市倒升9點，報33743點；標指跌不足1點，收報4016點；納指跌20點或0.18%，收報11313點。

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港股藍籌及焦點股份ADR表現：

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周三開市前公布業績的波音（美：BA）表現差過預期，加上微軟（美：MSFT）預期雲業務收入增長放緩，拖累道指曾跌460點或1.4%，納指亦一度急挫2.3%。

電訊股AT&T（美：T）第四季每股盈利勝預期，客量增長勝預期，抵消了非現金撥備開支250億美元的負面消息，股價升6.58%，收報20.42美元。

加拿大央行加息25個基點至4.5厘，符合市場預期，為2007年10月以來最高利率水平，該行預計接下來將按兵不動，以評估快速收緊政策帶來的影響。加拿大央行行長麥克勒姆表示，服務業通脹還需要更長時間才能降低，現在討論降息還為時過早。

聯合國發表報告，預測全球經濟增速在2023年放緩至1.9%，2024年回升至2.7%。

歐洲央行管理委員會委員Bostjan Vasle表示，歐央行應該在2月和3月會議上加息50基點。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)表示，該國今年經濟可能無法避免連續兩個季度出現萎縮。歐股跌0.5%。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，上周30年定息按揭利率由6.23厘跌至6.2厘，上周按揭申請宗數上升7%。

即市走勢：

【01：13】美國民主黨參議員曼欽和美國眾議院議長麥卡錫就債務上限問題進行會談。

【01：05】美國總統拜登：將在未來幾周宣布新的烏克蘭援助措施。

【01：01】市場消息：美國將向烏克蘭提供31輛艾布拉姆斯坦克和8輛M88裝甲車。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.08%，法股跌0.09%，英股跌0.16%，泛歐STOXX 600指數跌0.29%

【00：44】加拿大央行高級副行長Rogers：央行需要看到動能轉向，以便再次加息。

【00：36】加拿大央行行長麥克勒姆：加拿大經濟可能出現溫和衰退，但不會大幅收縮。

【00：09】波音(美：BA)CFO：將提高787飛機產量至每月5架的計劃，推遲至2023年晚些時候。

【00：06】加拿大央行行長麥克勒姆：已經快速加息了，現在是時候停下來評估貨幣政策是否達到充分限制性水平

【23：57】波音(美：BA)預計2023年第一季度每股收益仍是虧損，但2023年業績將得到改善。

【23：42】道指跌逾400點，成分股微軟（美：MSFT）跌逾3.3%目前表現最差。

【22：56】納指跌幅擴大至2%，明星科技股下跌，亞馬遜(美：AMZN)、微軟(美：MSFT)跌4%，特斯拉(美：TSLA)跌超3%。

【22：00】【美股焦點】波音第4季虧損縮窄84%至6.6億美元 收入遜預期 2022全年自由現金流轉正數

【20：30】【美股焦點】泡沫預言家Jeremy Grantham：美股泡沫爆破仍未結束 標普500指數或現水平跌2成

【18：30】【美股焦點】美股進入季績高峰期 Tesla盤後公布業績成焦點

【09：30】【芯片大戰】ASML料今年首季度淨銷售價可達65億歐元勝預期 惟2022全年盈利跌4%

【08：30】【TSLA】馬斯克庭上針鋒相對 「特斯拉可隨時結束8年營運」

====以下為1月24日美股市況====

美國紐交所開市後技術故障，道指成分股nike、麥當勞，以及摩根士丹利、Verizon、AT&T等股份開市大跌後一度停止交易，單計nike、麥當勞一度拖累道指206點跌幅，道指曾跌319點，紐交所指，技術問題已得到解決，道指收市升104點，收報33733點；標指跌0.1%，收報4016點；納指跌0.3%，收報11334點。

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許多受影響的公司在美國東部時間上午 9：45 之前恢復交易。紐交所在上午 9 點 50 分左右表示，其所有系統均已正常運行。紐交所聲明指， 仍在調查開盤競價問題。

美國司法部正式起訴Google廣告違反壟斷法，Alphabet收市跌2.1%。

美企業績欠佳，道指成分股3M跌6.2%，為表現最差成份股。

美國拍賣2年期債券，獲良好需求，債息回軟，2年期債息報4.21厘，10年期債息報3.45厘。

美國1月製造業PMI指數初值升至46.8，超預期的46，服務業PMI指數初值升至46.6，超預期的45。綜合PMI指數升至46.6，超預期的46.4。

英國衰退風險上升，英國國家統計局報告，在利率飈升推高還債成本後，12月份的財政赤字創紀錄高位，加上英國服務業PMI跌至48，低於預期的49.5，而製造業PMI升至46.7，超預期的45.5。英鎊曾跌0.9%，低見1.2264，其後跌幅收窄至0.3%，至1.2338，英國富時指數收市跌0.4%，收報7757點。

歐美公布PMI初值數據，德國製造業PMI跌至47，低於預期的48，服務業PMI則升至50.4，超預期的49.5，Gfk消費者信心指數跌33.9，預期為跌33.3。法國製造業PMI升至50.8，超預期的49.5，服務業PMI卻跌至49.2，低於預期的49.8。整體歐元區方面，製造業PMI升至48.8，超預期的48.5，服務業PMI升至50.7，超預期的50.1。

數據公布後，歐元先跌後升0.1%，法國股市升0.3%，德股跌0.1%。

即市走勢：

【06：33】【Microsoft業績】微軟上季雲業務報捷 盤後股價升4%

【00：32】一文看清美司法部正式起訴Google廣告反壟斷

【23：31】德國料本周同意波蘭向烏克蘭提供豹2坦克

【23：30】紐交所被指開市後，多隻股份交易異常而一度停牌

【23：29】【美企業績】3M業績欠佳股價瀉6% 中國需求中斷 3M全球裁員2500人

【22：45】【美國經濟數據】美國1月製造業及服務業PMI初值超預期

【22：30】道指開市跌174點，標指跌0.5%，納指跌0.5%。

【22：06】【電動車】福特一間德國車廠傳洽售予比亞迪

【19：07】摩根大通上調blackstone投資評級至超配，目標價105美元。

【19：06】【美股焦點】Google廣告據報將被美司法部發起反壟斷訴訟

【18：07】波蘭要求德國送豹2坦克到烏克蘭

【08：59】【日圓走勢】日本央行12月突調整貨幣政策 政府代表罕有緊急要求休會傾半小時

【07：57】【港股ADR】港股勢兔氣揚眉 美團ADR高港5%

【07：33】【TSLA】特斯拉股價漲8% 馬斯克欺詐案出庭作供：沙特基金及賣SpaceX 都可獲得私有化資金

====以下為1月23日美股市況====

美國經濟衰退壓力愈來愈大，美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平，市場預期聯儲局加息步伐有望進一步放緩，鷹派程度減弱。道指收市升254點，收報33629點，標指升1.2%，收報4019點，納指再挾升2%，收報11364點。

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道指成份股Salesforce獲Elliott Management掃貨，Salesforce收市升3.1%，收報155.92美元。

不過，市場續憂慮經濟增長前景，資金轉入美國債市避險，美國10年期債息升至3.5厘。日圓曾跌1%，美滙指數重上102關。

貝萊德策略師Jean Boivin表示，股市的樂觀情緒來得太早，容易受到負面意外的影響，他表示，股價上漲的推動因素是中國經濟重開、能源價格下跌和通脹放緩引發了對經濟軟着陸、通脹急劇下降和減息的希望。他稱市場未準備好應對經濟衰退，目前維持對已開發市場股票的「低配」評級，他指出，押注聯儲會今年晚些時候將減息的投資者可能會感到失望，並預計政策過度收緊的影響將開始顯現。不過，他仍指積極的形勢發展，強化了對股票長期樂觀看法。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

即市走勢：

【03：05】Wells Fargo給予星巴克超配評級，目標價120美元

【03：00】Wells Fargo給予麥當勞平配評級，目標價280美元

【01：45】德國IG Metall工會，福特汽車將在歐洲裁3200人。

【01：43】Shopify 升7%，獲德銀唱好

【01：40】【AI大戰】微軟宣布向 ChatGPT 母企 OpenAI 投資百億美元

【23：50】Salesforce及蘋果股價造好，帶動道指表現。Salesforce升4%，蘋果升2.5%。

【23：18】【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機 日圓曾瀉1%

【23：00】美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%

【22：20】德銀下調 SentinelOne 投資評級，由買入下調至持有

【22：17】德銀上調Shopify 投資評級，由持有上調至買入

【22：15】德銀下調蘋果目標價，由170美元減至160美元。

【22：14】瑞銀將Tesla目標價，由350美元下調至220美元。

【22：13】Stifel Nicolaus將IBM目標價，由140美元上調至158美元。

【22：05】Spotify宣布裁員6%接近600名員工，股價隨即造好。

【22：03】【蘋果iPhone】印度工業部長：蘋果目標在印度生產iPhone 比例提升到25%

【21：30】【醫藥股】和黃醫藥盤前抽升7% 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

【20：00】亞洲股市造好，日經225指數升1.3%，印度股市升0.5%。

【12：00】據華爾街日報報道，對冲基金Elliott Management斥數十億美元入股道指成分股Salesforce。

【12：00】Spotify傳本周裁員

【06：00】踏入美股業績期，焦點股微軟（美：MSFT）於周二收市後公布業績，Tesla（美：TSLA）於周三收市後公布業績，intel（美：INTC）則於周五收市後公布業績。市場預期微軟截至去年12月的2023年財年第二季收入增長2%，經調整每股盈利跌7%，關注雲業務收入；Tesla第四季收入料增長36%，不過，經調整每股盈利料跌56%，市場關注減價促銷後，對首季的出貨量及生產目標。intel股價季內低位橫行，市場預期收入跌29%，經調整每股盈利跌8成，市場預期繼續受累PC需求下跌，數據中心業務疲弱，以及資本投入減少。

不過，市場對科技股業績的預期低，則容易令業績有超預期的表現，只要業績沒有市場預期的差便可。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

美國聯儲局的CPI通脹指標——PCE個人消費支出平減指數（Personal Consumption Expenditures Price Index）12月份數據將於周五揭盅，市場預期由5.5%放緩至5%，核心PCE由4.7%放緩至4.4%，是儲局2月初議息前最後的PCE數據，另外，由於即將公布議息結果，儲局官員踏入緘默期，不再公開發言。

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記者：譚志偉