【美股市況】道指抽升230點　標指越4000關

美國衰退壓力愈來愈大，美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%，前值由跌1%向下修訂至跌1.1%。連跌10個月，近3個月跌幅更達1%水平，市場預期聯儲局加息壓力有望進一步紓緩。道指升233點，越33600關，標指升0.6%，越4000關，納指升0.9%。

道指成份股Salesforce獲Elliott Management掃貨，Salesforce升4%，高見157.65美元。

不過，市場續憂慮經濟增長前景，資金轉入美國債市避險，美國10年期債息升至3.5厘。日圓曾跌1%，美滙指數重上102關。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

即市走勢：

【23：50】Salesforce及蘋果股價造好，帶動道指表現。Salesforce升4%，蘋果升2.5%。

【23：18】【日圓走勢】鈴木俊一警告日本財政危機 日圓曾瀉1%

【23：00】美國12月領先指標跌1%，低於預期的跌0.7%

【22：20】德銀下調 SentinelOne 投資評級，由買入下調至持有

【22：17】德銀上調Shopify 投資評級，由持有上調至買入

【22：15】德銀下調蘋果目標價，由170美元減至160美元。

【22：14】瑞銀將Tesla目標價，由350美元下調至220美元。

【22：13】Stifel Nicolaus將IBM目標價，由140美元上調至158美元。

【22：05】Spotify宣布裁員6%接近600名員工，股價隨即造好。

【22：03】【蘋果iPhone】印度工業部長：蘋果目標在印度生產iPhone 比例提升到25%

【21：30】【醫藥股】和黃醫藥盤前抽升7% 直腸癌藥獲武田製藥88億奪中國以外商業化協議

【20：00】亞洲股市造好，日經225指數升1.3%，印度股市升0.5%。

【12：00】據華爾街日報報道，對冲基金Elliott Management斥數十億美元入股道指成分股Salesforce。

【12：00】Spotify傳本周裁員

【06：00】踏入美股業績期，焦點股微軟（美：MSFT）於周二收市後公布業績，Tesla（美：TSLA）於周三收市後公布業績，intel（美：INTC）則於周五收市後公布業績。市場預期微軟截至去年12月的2023年財年第二季收入增長2%，經調整每股盈利跌7%，關注雲業務收入；Tesla第四季收入料增長36%，不過，經調整每股盈利料跌56%，市場關注減價促銷後，對首季的出貨量及生產目標。intel股價季內低位橫行，市場預期收入跌29%，經調整每股盈利跌8成，市場預期繼續受累PC需求下跌，數據中心業務疲弱，以及資本投入減少。

不過，市場對科技股業績的預期低，則容易令業績有超預期的表現，只要業績沒有市場預期的差便可。

數據方面，周二有製造業及服務業PMI初值，市場預期為46及45，續處收縮區域。周四則公布第四季GDP預估數字，市場預期按季增長由3.2%放緩至2.7%，全年GDP增長仍有2%，不過，市場已預期2023年GDP增長回落至0.5%，惟負增長仍未達成共識。

美國聯儲局的CPI通脹指標——PCE個人消費支出平減指數（Personal Consumption Expenditures Price Index）12月份數據將於周五揭盅，市場預期由5.5%放緩至5%，核心PCE由4.7%放緩至4.4%，是儲局2月初議息前最後的PCE數據，另外，由於即將公布議息結果，儲局官員踏入緘默期，不再公開發言。

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記者：譚志偉