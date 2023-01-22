【英超】水晶宮股東擬購入少量股權 格拉沙家族或續成曼聯班主

英超球會曼聯早前宣布探討戰略方案，班主格拉沙家族可能賣盤。然而，曼聯球迷想換班主的訴求可能落空。另一隊英超球會水晶宮的股東有傳考慮少量購買曼聯股權，使格拉沙家族可能繼續成為曼聯班主。

英國首富確認加入競標收購 爭成曼聯班主 【下一頁】

英國媒體報稱，水晶宮（Crystal Palace）股東﹑美國Harris Blitzer體育及娛樂公司被指，可能購買少量曼聯（Manchester United）股權，此舉或協助格拉沙家族（Glazer family）繼續控制球會。

格拉沙家族去年底宣布探索戰略方案，或考慮出售部分球會，引起球迷期待更換新班主。但格拉沙家族是否完全賣盤意願仍然未明，使討厭對方的曼聯球迷想換班主的希望可能未必如願。

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多年曼迷英國首富拉特克利夫（Jim Ratcliffe）的英力士（INEOS）公司早前宣布與投資銀行聯手，正式啟動投標收購曼聯程序。據悉，美國﹑中東及亞洲財團亦有意加入下月正式開始的競標程序。

格拉沙家族賣盤價被指最少50億英鎊起（約480億港元），企業收購專家估計，如曼聯最終成功出售，成交價相信最少70億英鎊（約679億港元），拉特克利夫或最終退出競爭。

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責任編輯：吳漢培