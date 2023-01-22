希普金斯成新西蘭總理 望外界勿擾家人

新西蘭總理阿德恩早前宣布辭職，聲稱無足夠精力繼續領導新西蘭。執政工黨將委任教育部長希普金斯接替阿德恩，將在周三（25日）宣誓就任。希普金斯表明，不希望外界聚焦在他的私人生活上。

新西蘭教育部長將接任總理 稱將繼續阿德恩內閣重組計劃 【下一頁】

新西蘭工黨周（22日）召開會議後確認，希普金斯（Chris Hipkins）接替阿德恩（Jacinda Ardern）成新任總理。希普金斯同日表示，對成為總理感榮幸，直言是人生最大責任，並對即將到來的挑戰感到充滿活力及興奮。

希普金斯認可阿德恩的領導，稱對方是新西蘭其中一位最偉大總理，指她是不少女性的榜樣。希普金斯讚阿德恩在困難時期勇於為被忽視的問題發聲，並有意在政途走上不同的道路。

希普金斯亦表明，了解自己在艱難時期走馬上任，但承諾新任政府將聚焦在民生議題，集中幫助中低收入人群與小企業。他亦公開部分政府高官任命，表示將在周三宣誓就任。

新西蘭總理下月辭職 稱無足夠精力繼續領導國家 【下一頁】

同時，希普金斯了解過去有不少報道聚焦阿德恩的私人生活，他希望外界能讓其兩名子女及家人遠離鎂光燈。希普金斯坦承與妻子在一年前已決定分開，指對方仍是好友，雙方共同就家庭作最佳決定。

新西蘭將在今年10月舉行大選，阿德恩曾強調辭職與帶領工黨參加大選無關。據當地民調顯示，希普金斯在選民中支持度最高。

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責任編輯：吳漢培