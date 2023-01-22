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【英國王室】查理斯三世加冕典禮計劃公布 溫莎堡演唱會助慶

環球社會熱點 15:00 2023/01/22

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在位長達70年的英女王伊利沙伯二世去年離世後，查理斯三世自動繼位，加冕典禮已定在今年5月舉行。白金漢宮日前公布加冕典禮計劃，溫莎堡將有演唱會為典禮助慶。據指，查理斯把加冕定在周末意在與民眾一同慶祝。

【英國王室】哈里梅根美國民望暴跌 雙雙低見負數 【下一頁】

白金漢宮上周六（21日）公布，5月6日查理斯三世（Charles III）的加冕典禮計劃。加冕典禮將在西敏寺（Westminster Abbey）在當日完成，查理斯隨後於白金漢宮的露台與家人露面。

7日溫莎堡（Windsor Castle）將舉行演唱會及燈光表演，演唱會歌手名單有待公布，但白金漢宮表明將有世界巨星現身。同日全英亦會舉辦街道加冕禮午餐派對，預計將有大批民眾前往本地盛宴。

8日雖然是周一，但政府已把當日定為公眾假期，屆時亦會發起「Big Help Out」慈善活動，鼓勵民眾積極參與義工活動。

【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚 【下一頁】

加冕典禮規模預料會較英女王（Elizabeth II）於1953年舉行時較小，時長更短，而且會有更多元人士出席。如演唱會的合唱團將由業餘成員組成，將有難民﹑國民保健服務（NHS）員工﹑LGBTQ+ （女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及性別存疑）人士及手語人士。

白金漢宮表示，查理斯與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）把典禮定在周末，希望與民眾﹑親友及社區一同慶祝。

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責任編輯：吳漢培

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