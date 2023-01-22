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拜登寓所再發現機密文件 遠至參議員年代

環球社會熱點 10:43 2023/01/22

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美國總統拜登被指去年底起在私人地址內，藏有不少機密文件。聯邦調查局（FBI）近日再次搜查拜登寓所，發現更多機密文件，部分更可追溯至拜登擔任參議員年代。今次為第4度在拜登私人地址發現機密文件。

拜登不後悔通報藏有機密文件 強調自己清白 【下一頁】

拜登（Joe Biden）私人律師鮑爾（Bob Bauer）發表聲明，指FBI上周五（20日）在雙方同意下，搜查拜登特拉華州維爾明頓（Wilmington）的住所。鮑爾稱司法部取走包括機密文件在內的6樣物件。

鮑爾指出，其中有物件可以追溯至拜登出任參議員時間，司法部亦帶走部分拜登手寫字條。鮑爾表明，搜查時拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）並不在有關地點，而在同州另一處寓所。

一名聯邦調查員透露，FBI完成一次按照計劃及雙方同意的行動，搜查拜登位於維爾明頓住所。

美國觸及債務上限 耶倫採特別財政措施免違約（第二版） 【下一頁】

拜登被指於去年11月2日首次發現在私人地址藏有機密文件，內容可追溯至其在前總統奧巴馬（Barack Obama）年代擔任副總統。隨後，連同今次在內，拜登已第4度被發現藏有機密文件。

白宮聲稱，在今年1月9日才知悉事件。白宮表明，拜登私人律師首次發現機密文件後已通報國家檔案局及司法部。

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責任編輯：吳漢培

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