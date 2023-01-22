【2023兔年運程】風水師談兔年12生肖運勢　牛、虎諸事不順宜求平穩　

在上一篇的【兔年生肖運勢解析】中，風水玄學家顧問趙振鴻指出了5個犯太歲的生肖。今次，他將會分享牛、虎、蛇、羊、猴、狗、豬，這7個生肖的各種運勢。
【2023兔年運程】新春行山吸財氣 開工吉時需視乎生肖
牛：
- 沒有吉星扶助，且諸多凶星來犯，事業中諸多不順；
- 有機會和異性認識，但要發展成情侶較為困難；
- 牛男在感情上是被動者，不論投放多少心力亦難有收獲，牛女要提防感情被騙；
- 凶星「吊客」、「披頭」對自身和家人身體健康會造成不利，家中有年邁長輩者需多注意；
- 易有血光之災，需要多加注意被汽車、尖銳品、刀器等金屬所傷；
- 財富損失相對明顯，要警惕被人詐騙；
- 在全年開支大、收入差的情況下，忌進取投資。
- 整體運勢表現較差，可求太歲符保平安，全年需要過得很平靜。
虎：
- 沒有明顯有助財運或者事業的吉星，反而有「陌越」凶星干擾；
- 在職場、經濟、家庭方面的壓力都會很大；
- 工作會較為不如意，但不建議轉工；
- 孤獨感較強，單身人士容易因不應妥善處理與異性朋友之間的關係，而只能成為普通的朋友，不會成為戀人；
- 情侶若去年沒有結婚，今年其感情會變得愈來愈淡，甚至因少見面而分手；
- 需注意筋腱健康，整體健康較差；
- 整體運勢表現較差，可求太歲符保平安，全年宜求平淡、安穩。
蛇：
- 工作較奔波，時常需外出工作或出差；
- 受貴人「天乙」照顧，在工作中有著很強的決策能力和判斷力，且能得到領導或上司的賞識和認可；
- 正財發展穩定，會迎來日益增長的收入；
- 因凶星「破碎」不利偏財運，切忌投資進取；
- 與家庭、電器相關的開支較大，造成小破財；
- 桃花運方面，單身人士會有更多的優勢，可以吸引異性的關注，花時間互相了解後有望進一步發展；
- 情侶容易因小問題而分手；
- 整體運勢表現一般。
羊：
- 因「華蓋」貴人影響，工作上易有貴人，做事會更得心應手和順利，有望晉升；
- 特別有利對人的工作；
- 事業發展不俗，可以獲加薪，正財收入將穩步增長；
- 但整體財富發展較波動，建議在偏財上花更少時間，面對巨額投資，需要仔細考慮；
- 要小心因官符所有來的官非和投訴
- 因吉星「三台」主姻緣、人緣運勢，單身者今年異性緣不錯；
- 已婚人士在今年中期，會和伴侶的關系遇到各種各樣的挫折；
- 整體運勢表現不俗。
猴：
- 有吉星月德、國印的助力，許多問題都能轉危為安；
- 若今年工作表現不俗，龍年亦有望升職；
- 正財不穩，收入也比以前低了很多；
- 偏財不佳，不利於大額資金的投入；
- 整體開支較大，特別是醫療開支，宜克制消費慾；
- 單身者若身邊出現不錯的異性，忌猶豫不定，以免錯失良緣；
- 今年不適合結婚，即使有結婚的意向，亦切勿衝動決定；
- 已婚人士會嚮往擁有簡單順遂的感情生活；
- 整體運勢表現一般。
狗：
- 有「龍德」吉星進入職業生涯，在受貴人指點下，有助化解工作中的困難，且事半功倍；
- 需要付出比以前更多的努力，以獲得晉升和加薪的可能性；
- 因職業運氣的提升，正財收入也有增加；
- 凶星「暴敗」暗中使壞，偏財運一般，故忌巨額投資，避免破財危機；
- 有「紫微」吉星幫助，愛情生活也變得非常豐富，單身人士若多結交異性，有望覓得好姻緣；
- 整體運勢表現不俗。
豬：
- 人緣亦比往年好，與同事、上司的關係得到極大改善；
- 受「天廚」吉星影響，工作中變得勤奮、積極，有望晉升成領導者；
- 受吉星庇佑，今年多賺錢機會，求財慾望亦較強；
- 要小心與女性有關的小人是非；
- 整體桃花運很好，特別是單身者若遇到心儀對象，應學會主動，抱握機會；
- 整體運勢表現一般。
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記者：殷凱怡
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