【2023兔年運程】風水師談兔年12生肖運勢　牛、虎諸事不順宜求平穩　

在上一篇的【兔年生肖運勢解析】中，風水玄學家顧問趙振鴻指出了5個犯太歲的生肖。今次，他將會分享牛、虎、蛇、羊、猴、狗、豬，這7個生肖的各種運勢。

【2023兔年運程】新春行山吸財氣 開工吉時需視乎生肖

牛：

沒有吉星扶助，且諸多凶星來犯，事業中諸多不順；

有機會和異性認識，但要發展成情侶較為困難；

牛男在感情上是被動者，不論投放多少心力亦難有收獲，牛女要提防感情被騙；

凶星「吊客」、「披頭」對自身和家人身體健康會造成不利，家中有年邁長輩者需多注意；

易有血光之災，需要多加注意被汽車、尖銳品、刀器等金屬所傷；

財富損失相對明顯，要警惕被人詐騙；

在全年開支大、收入差的情況下，忌進取投資。

整體運勢表現較差，可求太歲符保平安，全年需要過得很平靜。

虎：

沒有明顯有助財運或者事業的吉星，反而有「陌越」凶星干擾；

在職場、經濟、家庭方面的壓力都會很大；

工作會較為不如意，但不建議轉工；

孤獨感較強，單身人士容易因不應妥善處理與異性朋友之間的關係，而只能成為普通的朋友，不會成為戀人；

情侶若去年沒有結婚，今年其感情會變得愈來愈淡，甚至因少見面而分手；

需注意筋腱健康，整體健康較差；

整體運勢表現較差，可求太歲符保平安，全年宜求平淡、安穩。

蛇：

工作較奔波，時常需外出工作或出差；

受貴人「天乙」照顧，在工作中有著很強的決策能力和判斷力，且能得到領導或上司的賞識和認可；

正財發展穩定，會迎來日益增長的收入；

因凶星「破碎」不利偏財運，切忌投資進取；

與家庭、電器相關的開支較大，造成小破財；

桃花運方面，單身人士會有更多的優勢，可以吸引異性的關注，花時間互相了解後有望進一步發展；

情侶容易因小問題而分手；

整體運勢表現一般。

羊：

因「華蓋」貴人影響，工作上易有貴人，做事會更得心應手和順利，有望晉升；

特別有利對人的工作；

事業發展不俗，可以獲加薪，正財收入將穩步增長；

但整體財富發展較波動，建議在偏財上花更少時間，面對巨額投資，需要仔細考慮；

要小心因官符所有來的官非和投訴

因吉星「三台」主姻緣、人緣運勢，單身者今年異性緣不錯；

已婚人士在今年中期，會和伴侶的關系遇到各種各樣的挫折；

整體運勢表現不俗。

猴：

有吉星月德、國印的助力，許多問題都能轉危為安；

若今年工作表現不俗，龍年亦有望升職；

正財不穩，收入也比以前低了很多；

偏財不佳，不利於大額資金的投入；

整體開支較大，特別是醫療開支，宜克制消費慾；

單身者若身邊出現不錯的異性，忌猶豫不定，以免錯失良緣；

今年不適合結婚，即使有結婚的意向，亦切勿衝動決定；

已婚人士會嚮往擁有簡單順遂的感情生活；

整體運勢表現一般。

狗：

有「龍德」吉星進入職業生涯，在受貴人指點下，有助化解工作中的困難，且事半功倍；

需要付出比以前更多的努力，以獲得晉升和加薪的可能性；

因職業運氣的提升，正財收入也有增加；

凶星「暴敗」暗中使壞，偏財運一般，故忌巨額投資，避免破財危機；

有「紫微」吉星幫助，愛情生活也變得非常豐富，單身人士若多結交異性，有望覓得好姻緣；

整體運勢表現不俗。

豬：

人緣亦比往年好，與同事、上司的關係得到極大改善；

受「天廚」吉星影響，工作中變得勤奮、積極，有望晉升成領導者；

受吉星庇佑，今年多賺錢機會，求財慾望亦較強；

要小心與女性有關的小人是非；

整體桃花運很好，特別是單身者若遇到心儀對象，應學會主動，抱握機會；

整體運勢表現一般。

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記者：殷凱怡

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