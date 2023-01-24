【2023兔年運程】紫微斗數看12生肖兔年運勢（下）　4大生肖現人際問題　

上一篇的【紫微斗數看12生肖兔年運勢】中，率先解析了6個生肖的事業運和財運。今篇自然便輪到其餘6個生肖，包括馬、羊、猴、雞、狗、豬。到底哪個生肖運勢最強？哪些生肖要提防小人？馬上來看看水晶、命理專家阿灰的預測，以及開運水晶建議。

【2023兔年運程】水晶、命理專家揭示12生肖姻緣運 籲分清正桃花及爛桃花

屬馬號召力強 成羊職場助力

屬馬人士來年受巨門化權幫助，靠口才糊口的人士，如主持、銷售員，會特別有號召力和說服力。在學習新語言方面，亦會有所幫助，更容易「上手」。另有煞星鈴星，可能會有小人出現，但阿炭指，在化權下，屬馬人士的權力地位會比小人強。

受天相星影響，屬羊人士有利從事中介、連接關係的工作。由於旁邊的宮位有巨門星坐落兄弟宮，以及對照天梁、天同星，除了會遇到有權力和口才了得的伙伴為助力外，亦會得到長輩的提拔。

屬猴煩心事多 雞性格急躁、衝動

屬猴人士受分別代表孩子和老人家的福蔭星天同和天梁的影響，來年私下的麻煩會較多，特別是與家中小孩和長者，或公司的長輩有關。但在解神星加持下，有利於解決麻煩、逢凶化吉，可慢慢逐一解決。從事如玄學家、醫護、情緒輔導、嬰幼兒和長者托管、保母等，協助他人解決問題及困難的職場運勢會較好。

阿炭指，來年屬雞人士宮位中，有武曲、七殺星這兩粒同樣屬金的主星，猶如兩把劍同時出鞘，容易有打鬥，個性亦會較為固執、急躁和衝動。雖然七殺對應挫折，加上脾氣會較差，在工作上容易與伙伴有爭吵，但武曲對應能力和手藝，另有天𣁽、天鉞星，分別代表男性長輩和女性輩的支持，相信在活動性質上的工作中，更能展現其能力和執行力，能夠在挫折中愈戰愈勇。

屬狗旺表演 豬忌凡事拖延

屬狗人士來年有太陽、右弼、文昌、鈴星等星曜同宮，對應名氣、男性、文字、感性、即時，有利於以文字表達、表演、表現，從事演藝行業、直播等即時性較強，和以男性為主要客人的工作，會較為有利。鈴星亦會為屬狗人士帶來少許小人，但其威脅不算太大。

同樣是空宮的，還有屬豬人士。但其宮位見陀羅星，在各方面做事固執和會拖延，令事件漸漸向壞發展，並出現被排擠的危險性。加上，其宮位對照貪狼化忌，在人緣、玩樂等方面亦會有同樣問題。若從事娛樂圈工作和需要依賴人際關係的工作，危機會較大。阿炭強調，屬豬人士來年凡事切忌不要拖，以免問題進一步惡化。

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記者：殷凱怡

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