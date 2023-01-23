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【2023兔年運程】紫微斗數看12生肖兔年運勢（上）　屬牛宜踏出舒適圈　虎人求安穩

16:00 2023/01/23

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踏入新正頭，水晶、命理專家阿炭結合紫微斗數命盤，以及其對應的生肖，分析12生肖在2023癸卯兔年，事業和財運，再配以水晶趨吉避凶（詳見圖）。今次先讓大家看看鼠、牛、虎、兔、龍、兔，這6個生肖的運程分析。

【2023兔年運程】水晶、命理專家揭示12生肖姻緣運　籲分清正桃花及爛桃花

屬鼠旺財宜儲錢　牛需踏出舒適圈

阿炭指，屬鼠人士在兔年有代表走動和計算的天機星，以及代表物資、貨物和金錢的祿存星。因此，他們來年適合周圍走動。若是從事走動較多，如運輸、機組人員，或與計算相關的行業，如貿易工作，亦將有利其事業運勢。但祿存只旺財運，如何運用金錢將成為屬鼠人士值得留意的事項，他建議，可將來年所得視為「不動產」，宜作儲蓄而非額外進行消費。

屬牛人士則有主權力和地位的帝王星紫微加持，其工作表現有可能比他人更亮眼，有望得到更多實權，或地位有所提升。另有「破軍化祿」，意指因環境變遷，而使其收入有所增加，亦有破舊立新之意。阿炭建議，屬牛人士來年不應墨守成規，宜主動地踏出舒適圈，尋求新突破。惟他提醒，屬牛人士來年因受煞星擎羊影響，做事較為急進和衝動，容易在人際關係上引起衝突。

屬虎凡事求平穩　兔遇男貴人增權力　

屬虎人士來年屬空宮，即無吉星和煞星。按紫微斗數的三方四正，對照天同和天梁星，代表外來的麻煩事情。由於天梁星本是庇蔭星，天同星亦被稱為福神，兩者的福蔭相助，有助將麻煩事情化險為夷。另見右弼文昌化權，有利屬虎人士表達感受、直覺、文字、歷史，故來年有利如作家等與文字創作相關的職業。雖然屬虎人士來年比較平淡，主動尋求突破亦無濟於事，但仍會受天梁星影響，得到長輩的支持。

屬兔人士因天魁星影響，特別容易受到男性長輩的提拔。另外有可以代表政府架構，和「收藏金錢的能力」的天府星，有利任職公務員或在銀行工作的人士。阿炭指，根據「逢府看相」，屬兔人士也會受化權星影響，有望間接得到權力，如受到男性上司賞識，獲指名全權負責某些工作項目，但並非在職位上有升遷。

屬龍女人緣頗豐　蛇需提防女性長輩

由於受代表女性、金錢、累積的太陰，以及主才華、聲譽的化科影響，屬龍人士來年在各方面，都特別容易有與女性相關的際遇，亦有利從事與女性相關的職業，如美容業。加上，有主數據、知識的左輔，和主言語、手藝的文曲星幫助，有利屬龍人士來年教授和學習知識，累積已久的才華，亦將會得到發揮。

有人旺姻緣，自然有人會在情場失意。阿炭指，屬蛇人士有代表親情和血液的廉貞，以及貪狼化忌，來年的感情方面的運勢較差，已婚人士容易受到第三者介入，或偷情習慣被發現，單身人士遇上好姻緣的機會亦不大。另在交際上，容易有女性長輩帶來麻煩。

【2023兔年運程】新春行山吸財氣　開工吉時需視乎生肖

【2023兔年運程】辦公室擺火屬晶石助招人才　家宅如何化解兔年三煞？

記者：殷凱怡

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