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【航空公司】國泰航空虧損持續擴大 料蝕64億至70億元

環球政經 23:11 2023/01/21

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國泰航空早前表示，預計公司期內錄得綜合股東應佔虧損約64億至70億元，相較於前年的虧損55億元，擴大逾16%至逾27%。集團指，旗下航空公司及附屬公司下半年業績表現，比上半年顯著改善，但全年仍會錄得輕微虧損。

【交通資訊】九巴年三十晚特別服務安排 38條線將調整服務時間及加密班次【下一頁

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

行政總裁林紹波表示，隨著香港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使集團去年下半年達至整體經營正現金流，他指出，國泰航空及香港快運預計今年底可運作相當於疫情前70%的客運航班運力，目標是於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

另外，國泰同時公布載客方面的數據，根據資料顯示，去年12月載客約80.1萬人次，比疫情爆發前2019年12月低73.3%，收入乘客千米數、以可用座位千米數計算的運力，跟2019年12月相比分別低68.4%及67.8%。2022年全年載客人次為280.37萬，為2019年的7.95%。

【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連續3年奪冠 Facebook跌到第8名【下一頁

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撰文：鄭日棱

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