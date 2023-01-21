▲ 【債務危機】民生銀行內地起訴副董事長盧志強及泛海系 索償逾70億人幣

民生銀行 （01988） 因涉及泛海集團債務問題，起訴副董事長盧志強等，民生銀行通告指，北京分行以金融借款合同糾紛為由，對借款人武漢中心大廈開發投資、武漢中央商務區股份、未履行保證擔保責任的泛海控股股份及盧志強提起訴訟，要求償還39.72億及30.46億元（人民幣，下同）共70.18億元，以及相應利息及罰息。

案情指，2018年6月，武漢中心公司與北京分行簽訂《固定資產貸款借款合同》， 合同約定借款金額為40億元，尚欠本金39.72億元。擔保方式為武漢中心項目土地及在建工程抵押、泛海控股以及盧志強保證擔保。

另外，2020 年3月，武漢中央公司與北京分行簽訂《固定資產貸款借款合同》，合同 約定借款金額為30.66億元，尚欠本金30.46億元。擔保方式為武漢中央公司名下五塊土地抵押、泛海控股及盧志強保證擔保。

因武漢中心公司和武漢中央公司未按照雙方簽署的相關合同約定履行還款義務， 北京分行向北京金融法院對武漢中心公司、武漢中央公司等提起訴訟。

民生銀行指，訴訟是維護自身合法權益所採取的措施，不會對該行正常經營活動產生重大不利影響。

根據中期報告，泛海集團持有民生銀行18億股A股，佔總發行股數4.12%，為第五大股東，盧志強為泛海集團實控人。

【泛海系】泛海控股旗下18億股民生銀行A股被輪候凍結 凍結申請人為融創

記者：譚志偉