  • 17°C
香港時間 : 2023121日 (週六) 22:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【債務危機】民生銀行內地起訴副董事長盧志強及泛海系　索償逾70億人幣

股市 21:49 2023/01/21

分享：

分享：

【債務危機】民生銀行內地起訴副董事長盧志強及泛海系　索償逾70億人幣

民生銀行 （01988） 因涉及泛海集團債務問題，起訴副董事長盧志強等，民生銀行通告指，北京分行以金融借款合同糾紛為由，對借款人武漢中心大廈開發投資、武漢中央商務區股份、未履行保證擔保責任的泛海控股股份及盧志強提起訴訟，要求償還39.72億及30.46億元（人民幣，下同）共70.18億元，以及相應利息及罰息。

案情指，2018年6月，武漢中心公司與北京分行簽訂《固定資產貸款借款合同》， 合同約定借款金額為40億元，尚欠本金39.72億元。擔保方式為武漢中心項目土地及在建工程抵押、泛海控股以及盧志強保證擔保。

另外，2020 年3月，武漢中央公司與北京分行簽訂《固定資產貸款借款合同》，合同 約定借款金額為30.66億元，尚欠本金30.46億元。擔保方式為武漢中央公司名下五塊土地抵押、泛海控股及盧志強保證擔保。

因武漢中心公司和武漢中央公司未按照雙方簽署的相關合同約定履行還款義務， 北京分行向北京金融法院對武漢中心公司、武漢中央公司等提起訴訟。

民生銀行指，訴訟是維護自身合法權益所採取的措施，不會對該行正常經營活動產生重大不利影響。

根據中期報告，泛海集團持有民生銀行18億股A股，佔總發行股數4.12%，為第五大股東，盧志強為泛海集團實控人。

【泛海系】泛海控股旗下18億股民生銀行A股被輪候凍結　凍結申請人為融創

記者：譚志偉

港股 H股 內地物業 泛海 銀行 A股 民生銀行（01988）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【日圓走勢】四原因拆解日央行換屆前政策轉向機會微　為何圓滙短綫走低空間有限？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升236點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升236點　美團ADR高港3%（不斷更新）
【美股焦點】納指大挾升3%　高盛：罕有破紀錄期權到期勢影響大市
【美股焦點】納指大挾升3%　高盛：罕有破紀錄期權到期勢影響大市
【科網裁員潮】Google母企擬全球削12,000個職位　相當於裁員6%（附通函全文）
【科網裁員潮】Google母企擬全球削12,000個職位　相當於裁員6%（附通函全文）
【美股收市】道指漲330點 納指升2.7% Alphabet、微軟升 高盛跌（不斷更新）
【美股收市】道指漲330點 納指升2.7% Alphabet、微軟升 高盛跌（不斷更新）
【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%
【PayMe利是】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT
【PayMe利是】PayMe年三十起推賀年活動　掃描銅鑼灣、旺角及巴士站廣告牌可求籤　有機獲88元利是或限量版NFT
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款