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【新春金多寶】六合彩新春金多寶8000萬 究竟咩number最旺？

理財智慧 22:18 2023/01/21

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由1986年首次舉行的新春金多寶，在前年及去年都因疫情而取消舉行，在今年2023年，新春金多寶終於捲土重來，而根據香港賽馬會資料顯示，今年新春金多寶將在1月26日（星期四）晚上進行攪珠，預料頭獎派彩獎金達8,000萬。

【活動優惠】PayMe年三十起推「全民 PayMe 大派利是」 各區掃QR Code即有機獲88元利是或限量版NFT【下一頁

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

在歷年六合彩新春金多寶攪出號碼當中，共有6個號碼曾被攪出8次或以上：

號碼 攪出次數
29號 10次
11號 9次
3號 8次
5號 8次
19號 8次
37號 8次

而在近4個月內，攪出最多次的頭10個號碼分別為：

號碼 攪出次數
18號 12次
11號 10次
12號 10次
27號 10次
28號 10次
38號 10次
45號 10次
7號 10次
10號 9次
32號 9次

 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

另外根據香港賽馬會的統計顯示，自1994年來，中環士丹利街的投注站的中頭獎次數最多，總共是47次，而第二高的投注站為屯門市廣場投注站，並有44次中頭獎記錄，而荃灣青山道投注站和尖沙咀漢口道則分別出現過39次中頭獎記錄。

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撰文：鄭日棱

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