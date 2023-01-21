【新春金多寶】六合彩新春金多寶8000萬 究竟咩number最旺？

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由1986年首次舉行的新春金多寶，在前年及去年都因疫情而取消舉行，在今年2023年，新春金多寶終於捲土重來，而根據香港賽馬會資料顯示，今年新春金多寶將在1月26日（星期四）晚上進行攪珠，預料頭獎派彩獎金達8,000萬。
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在歷年六合彩新春金多寶攪出號碼當中，共有6個號碼曾被攪出8次或以上：
|號碼
|攪出次數
|29號
|10次
|11號
|9次
|3號
|8次
|5號
|8次
|19號
|8次
|37號
|8次
而在近4個月內，攪出最多次的頭10個號碼分別為：
|號碼
|攪出次數
|18號
|12次
|11號
|10次
|12號
|10次
|27號
|10次
|28號
|10次
|38號
|10次
|45號
|10次
|7號
|10次
|10號
|9次
|32號
|9次
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另外根據香港賽馬會的統計顯示，自1994年來，中環士丹利街的投注站的中頭獎次數最多，總共是47次，而第二高的投注站為屯門市廣場投注站，並有44次中頭獎記錄，而荃灣青山道投注站和尖沙咀漢口道則分別出現過39次中頭獎記錄。
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撰文：鄭日棱